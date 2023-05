iPhone: cosa cambia con l’ultimo aggiornamento

Apple ha rilasciato il nuovo iOS 16.5 giovedì sera. Sebbene questo aggiornamento sia minore, contiene alcune correzioni interessanti.

Abbastanza ! È disponibile. Potresti esserti svegliato questa mattina con la nuova versione di iOS 16.5. Se questo non è ancora il caso, ti invitiamo ad effettuare l’aggiornamento. Si noti, tuttavia, che questo aggiornamento non è un aggiornamento che offre nuove fantastiche funzionalità.

Novità in iOS 16.5.2

Il nuovo sfondo della schermata di blocco di Pride Celebration rende omaggio alla comunità e alla cultura LGBTQ+

Risolto un problema che poteva causare la mancata risposta di Spotlight

Risolto un problema che poteva impedire il caricamento dei contenuti dei podcast in CarPlay

Risolto un problema per cui le impostazioni di Screen Time venivano ripristinate o sincronizzate su tutti i dispositivi

Come puoi vedere, questa nuova versione di iOS mira a correggere alcuni bug. Le principali nuove funzionalità arriveranno tra pochi giorni con la versione beta di iOS 17.

Come viene installato il nuovo aggiornamento?

Come al solito, prima di aggiornare a iOS 16.5, ti consigliamo di eseguire un backup del tuo dispositivo su iCloud o sul tuo computer. Puoi quindi andare su Impostazioni> Generali> Aggiornamento software. Da questo menu sarà possibile scaricare e installare l’ultimo aggiornamento.

