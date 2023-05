È dotato di GPU Navi 33 XL da 6 nm, 2048 core e 8 GB di VRAM.

Le specifiche per le schede grafiche Radeon RX 7600 da 8 GB di AMD sono state rivelate in un leak GPU-z di Videocardz.

Le schede grafiche AMD Radeon RX 7600 offrono specifiche da 8 GB e una GPU Navi 33 XL da 6 nm per competere con il chip RTX 4060 da 8 GB e AD107 5 nm

Le specifiche della GPU AMD Radeon RX 7600 sono elencate in uno screenshot GPU-z trapelato. Il nome esatto della scheda grafica non viene citato perché GPU-z non ha ancora aggiunto il supporto per la prossima SKU, ma è in grado di rilevare il resto delle caratteristiche grazie al firmware del BIOS. Le informazioni affermano che si tratta della variante Pulse Radeon RX 7600 trapelata di recente da Sapphire.

Fonte immagine: VideoCardz.

AMD Radeon RX 7600 presenterà una GPU Navi 33 XL e sarà configurata con 8 GB di memoria GDDR6 su un’interfaccia bus a 128 bit. Questo sarà il terzo e unico chip della linea RDNA 3 a utilizzare un design filettato. Le specifiche di memoria sono identiche a quelle della NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB, con una larghezza di banda massima di 288GB/s (20GB/s). La GPU fornirà 32 CU con 2048 coprocessori di streaming (mostrati nello screenshot come uno shader uniforme), che è il numero esatto di core GPU Navi 23.

AMD Navi 33: 2048 core, bus a 128 bit, cache infinita da 32 MB, chip GPU da 204 mm 2 e 6nm

2048 core, bus a 128 bit, cache infinita da 32 MB, chip GPU da 204 mm e 6nm AMD Navi 23: 2048 core, bus a 128 bit, cache infinita da 32 MB, chip GPU da 237 mm2 7nm

La nuova scheda grafica AMD Radeon RX 7600 ha un’interfaccia PCIe 4.0 x8, la stessa della NVIDIA GeForce RTX 4060. Le frequenze della GPU e la visualizzazione della capacità di memoria sono 2250 MHz (per la GPU), 2250 MHz (per la base di memoria) e 2655 MHz (per la memoria boost), ma la scheda ha una frequenza di picco effettiva di 2,85 GHz, riferisce Videocardz.

Alla fine di questo mese, il 25 maggio 2023, è la data di lancio prevista per la scheda grafica AMD Radeon RX 7600, secondo informazioni trapelate in precedenza. Poiché il Navi 33 XL utilizza questa scheda grafica, in seguito potremmo vedere una versione XT della nuova GPU AMD Radeon RX 7600. Una recente voce ha indicato che i prezzi per le schede grafiche AMD Radeon RX 7600 da 8 GB sarebbero vicini a € 349 in Francia. Il prezzo sembra essere

