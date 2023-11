Testo della nuova canzone di Kanye West Don’t Pass: “It Sucks” | la gente

“Come potrei essere antisemita? Ho appena fatto sesso con una prostituta ebrea. Ecco il testo di “Vultures”, l’ultima canzone di Kanye West, pubblicata mercoledì scorso. Il cantante ha celebrato l’uscita di questo album a Dubai, in la compagnia di Ty Dolla $ign, Chris Brown e Bump J. E il rapper 46enne ha colto l’occasione per eseguire per la prima volta dal vivo la sua nuova canzone. In un video diventato virale sui social, vediamo gli artisti divertendosi con il testo molto schietto della canzone “Eagles”.