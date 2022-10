Microsoft Word offre una funzionalità spesso trascurata che consente agli utenti di proteggere con password i documenti sensibili. Questi documenti non sono solo protetti da password, ma crittografati, il che significa che anche se qualcun altro riesce ad accedervi, è improbabile che sia in grado di aprire il documento.

La crittografia è un metodo per combinare i dati in modo che solo le parti autorizzate possano accedere al documento. Converte il testo normale – le lettere e i numeri che hai usato per leggere – in testo cifrato – una stringa di lettere, numeri e caratteri casuali che non possono essere letti senza la chiave di crittografia. Una volta inserita la password, MS Word converte automaticamente il documento in testo normale in modo che tu o la persona a cui stai inviando il documento possiate leggerlo.

Sebbene la protezione con password per un file sia un ottimo modo per nascondere i dati sensibili, vale la pena ripetere che anche i metodi di crittografia più potenti possono essere annullati da un errore umano. Non digitare la password, non condividerla tramite SMS e non lasciare il documento aperto quando sei lontano dal tuo dispositivo.

Come proteggere con password un documento Word

1. Per proteggere un documento Word con una password, Fare clic sulla scheda File Nella parte superiore dell’interfaccia di Microsoft Word.

(Credito fotografico: Okibata)

2. Bagno in camera, Fare clic su Salva con nome nel riquadro di navigazione a destra. Questo passaggio ti porterà alla pagina Salva come Word.

(Credito fotografico: Okibata)

3. Nella pagina Salva con nome, Fare clic su Sfoglia. Dovrebbe apparire una finestra Salva con nome.

(Credito fotografico: Okibata)

4. Nella parte inferiore della finestra, Fare clic su Strumenti > Opzioni generali… Ora dovresti guardare una nuova finestra intitolata Opzioni generali che mostra varie opzioni per proteggere il tuo documento.

(Credito fotografico: Okibata)

5. Sotto password per aprire e password per modificare i campi, Inserisci le tue password preferite e fai clic su OK.

(Credito fotografico: Okibata)

6. Infine, Reinserire la password per aprire la finestra di conferma e fare clic su OK.