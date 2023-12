Nuovo motore di ricerca su Judge Hype: trova velocemente quello che ti serve!

Sono lieto di annunciare l’implementazione di un nuovo motore di ricerca sui siti del Judge Hype Network. Permette di cercare in tutti i contenuti pubblicati e non è più esclusivamente nelle notizie come avveniva prima. La ricerca viene posizionata sotto il titolo su desktop e in alto a destra sulla versione mobile.

Come funziona ?

È molto semplice:

Digita uno o più termini. Il sito suggerisce notizie, guide o articoli presi dai database di WoW Classic, Diablo 2/3/4, ecc. Fare clic sulla scheda di vostra scelta per visualizzare i risultati. Se desideri visualizzare più risultati, fai clic su Inserisci o Mostra più risultati.

Quando sei acceso presa Per la rete, il motore cercaTutte le notizie e le guide pubblicate Da oltre 25 anni per tutti i giochi Blizzard.

Se vuoi trovare un aspetto leggendario di Diablo IV, una missione di WoW Classic, una collezione di Diablo III o un oggetto unico di Diablo II, dovresti Vai al sito dedicato per effettuare la ricerca nel database completo.

Il tuo feedback è benvenuto!

Ovviamente abbiamo testato il motore di ricerca, ma il tuo feedback è importante. Potremmo aver perso alcuni errori, quindi sentiti libero di farlo Fateci sapere nei commenti Se il motore non restituisce i risultati corretti o se hai… Suggerimenti Da fare per noi. Ryushin lo monitorerà da vicino e continueremo a migliorare la ricerca in base al tuo feedback.

Tieni presente che al momento le versioni di Diablo III non sono incluse nella ricerca. Questo è qualcosa su cui dobbiamo ancora lavorare.

Esempio di ricerca in un portale di rete

Esempio di ricerca nel sito web di Diablo IV