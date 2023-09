“Temono che possa riprendere”: In Belgio, famiglie provenienti dal Marocco erano in attesa della notizia dopo il terremoto

Anche Hind ha preso il telefono non appena ha saputo del terremoto. “Ho pensato alla mia famiglia perché vivono vicino a Marrakesh. Ma ho avuto notizie e stanno tutti bene, non ci sono danni intorno alla loro casa, la loro casa non è danneggiata. Non è crollata. Ma sono tutti sotto shock. Sono Sono sotto shock. Si lasciano prendere dal panico perché potrebbe scoppiare un terremoto da un momento all’altro, hanno paura di ricominciare, e di ricominciare.”

Inoltre, questa mattina l’ortolano Ismail ha espresso il suo sollievo. “La mia famiglia è al sicuro, sono dall’altra parte, non nella zona colpita.”

Poi menziona il numero delle vittime che le autorità marocchine hanno appena aggiornato. Nel suo negozio, spiega, sarà in contatto con le notizie tutta la mattina.

“Seguo attentamente la notizia da ieri sera ed è davvero triste. Seguo le notizie sui social, su WhatsApp, ho familiari che mi mandano notizie. Anche se la mia famiglia non è toccata, noi sì”. Ancora associato alle persone coinvolte.

“Abbiamo solidarietà e dolore per i marocchini colpiti.”

Ammette anche la sua sorpresa. “È uno shock perché non avevo mai sentito una cosa del genere prima dalla parte di Marrakech. In effetti, non credo che sia mai accaduta da questa parte.” E se le immagini dei danni materiali sono già numerose, sono le perdite umane ciò che egli osserva. “Sono le persone di cui ci preoccupiamo, sono le persone! Tutto questo, gli edifici che possono essere costruiti, vengono costruiti velocemente, sono le persone a cui penso.”