Rimangono solo 24 ore per sfruttare questo conveniente PC da gioco Dell su Fnac

Fnac ti offre una super vendita: per altre 24 ore, puoi approfittare del computer da gioco Dell G15 con uno sconto del -27%! Scopri di seguito tutti i dettagli dell’offerta.

Scopri lo spettacolo alla Fnac

Se stai cercando buoni affari, è importante controllare le vendite flash su diversi siti di vendita. Ad esempio, Fnac offre regolarmente prodotti scontati per un periodo di tempo limitato. E la buona notizia, abbiamo trovato un ottimo affare valido per altre 24 ore: un PC da gioco Dell a piccolo prezzo!

Visitando il sito web di Fnac entro domani sera, potrete usufruire del notebook da gioco Dell G15 da 15,6 pollici a soli 789,99 euro anziché 1079,99 euro.

Come bonus, per qualsiasi ordine di computer, Fnac ti offre anche:

-40 euro con l’acquisto di Microsoft 365 (ex Office 365).

Abbonamento di 4 mesi a Deezer Premium o Family Platform (a tua scelta).

Abbonamento di 1 mese alla piattaforma BrutX.

Prestazioni dinamiche e processore Intel Core di decima generazione

Questo buon piano è particolarmente interessante per il suo prezzo, ma anche e soprattutto perché è raro trovare un computer Dell a un prezzo competitivo. Il marchio si è affermato nel settore e non ha bisogno di molta pubblicità per emularlo.

Il modello G15 15.6 è dotato di un processore Intel Core i5 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria SSD. Progettato interamente per il gioco, è dotato di grafica NVIDIA GeForce con tecnologia Game Shift.

Con un PC, puoi goderti tutti i tuoi giochi preferiti in perfetta immersione e senza ritardi grazie a un processore Intel Core di decima generazione che si adatta ai giochi così come allo streaming o alla riproduzione video, per non parlare del lavoro d’ufficio ovviamente. Come bonus, il suo design termico ispirato ad Alienware con doppie prese d’aria nella parte superiore della tastiera e nella parte inferiore del G15 per una ventilazione ottimale.

Per saperne di più sul computer Dell G15, vai rapidamente a Fnac. Ricorda che l’offerta è valida solo per 24 ore.