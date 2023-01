St. André Health Centre: I tirocinanti ti esaminano

Insegnamento, ricerca e cura come parole chiave. La Maison de Santé de Saint-André, indipendente ma sostenuta dall’Ospedale Universitario di Bordeaux e dal Dipartimento di Medicina Generale dell’università, apre mercoledì 25 gennaio. Tuttavia, i pazienti possono fissare un appuntamento dal 4 luglio. La data in cui sono entrato in caricadice François Brown, ministro della Salute, che è venuto ad accogliere l’iniziativa come ospite a sorpresa. Pertanto, non posso dimenticare l’apertura di questo innovativo centro sanitario, la sfida di risparmiare tempo medico.Aggiunge.

Un centro sanitario universitario multidisciplinare

La Maison de Santé de Saint-André è multidisciplinare, ma soprattutto accademica. I medici di base, Jean-Philippe Joseph e William Doriot sono all’inizio di questo progetto lanciato nel 2018, “In testa da 15 anni”. In collaborazione con la Purdue University, General Practitioners accoglie stagisti di medicina generale.

L’idea è quella di formare i tirocinanti e introdurli alla dinamica dell’insediamento in campagna o in città.

Questo è il primo del suo genere a BordeauxWilliam Durieux conferma. L’idea è quella di formare i tirocinanti e introdurli alla dinamica della stabilità in campagna o in città”.Aggiunge anche di essere un praticante presso un centro sanitario rurale a Targon. “Così creiamo la medicina generale di domani”Il sindaco di Bordeaux, Pierre Hormic, dichiara la sua speranza Questa iniziativa locale sarà adottata su scala nazionale..

In questa prospettiva lo spazio è occupato da quattro sale di consultazione, due delle quali riservate ai tirocinanti. La quinta è la sala video. Gli stagisti devono sottoporre tutte le loro azioni al medico curante. Pertanto, una telecamera è installata in ogni sala di consultazione, rispettando la riservatezza dello scambio tra medico e paziente. L’obiettivo è semplificare il processo di reporting e vedere come stanno progredendo i tirocinanti.

Migliaia di residenti di Bordeaux non hanno un medico

La Maison de Santé de Saint-André si propone inoltre di migliorare la qualità delle cure erogate rendendo più flessibile il percorso del paziente, sviluppando uno spazio per la ricerca e creando un sistema di prevenzione per le persone affette da dipendenza o in stato di instabilità. Rende anche questo centro sanitario un punto di orgoglio per rafforzare i legami tra l’ospedale e la città.

Se l’istituzione della Maison de Santé de Saint-André nel cuore di Bordeaux solleva interrogativi sul numero crescente di deserti medici, va notato che a Bordeaux, città ancora attraente, migliaia di persone non hanno medici. Sulla scala della Gironda, il 9% non ha un medico, ovvero circa 150.000 persone.