Splifar, l’unico candidato in corsa per rilevare AGC Automotive, è in Fleurus

Giovedì i sindacati e la dirigenza di AGC Fleurus si sono incontrati per valutare la situazione. In realtà non è cambiato: SA Splifar, specializzata in lavorazioni conto terzi per il settore dei vetri per auto, è ora sola in gara. Questo è stato seguito, venerdì, da una riunione informativa del personale.

Ricordiamo che AGC si è evoluta all’interno del gruppo Strazzante. Ha già stabilito una partnership a lungo termine con AGC. Abbiamo la conferma che le discussioni continuano. “Anche se funziona, questa soluzione salverà solo una cinquantina di posti di lavoro”, afferma Kevin Peters, vicesegretario regionale della Centrale Générale FGTB-Charleroi.