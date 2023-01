Windows 11, Microsoft introduce le schede nel Blocco note

Microsoft ha fornito un aggiornamento significativo all’app Blocco note per Windows 11 poche ore fa, che viene implementato come parte del programma Windows Insider e si rivolge solo ai PC registrati sul canale DEV.

Questo aggiornamento consente all’applicazione originale del sistema operativo di evolversi alla versione 11.2212.33.0. Questa è una modifica significativa in quanto Microsoft introduce il supporto per le schede. Questo hack è così importante nella roadmap di Microsoft che in precedenza ha trovato la sua strada verso un’altra app di Windows 11 molto popolare, Esplora file.

Per quanto sorprendente possa sembrare, Blocco note rimane una delle applicazioni Windows “star”. È pratico e veloce tenere traccia di un lavoro, di un appuntamento, di una riunione o persino di conservare idee, codici, un programma rapido o solo un semplice testo. Quindi non sorprende che Microsoft abbia fatto un grande successo con questo supporto per le schede.

Questa novità è stata scoperta per la prima volta lo scorso dicembre. Le schede sono ora disponibili per tutti gli utenti registrati nel canale per sviluppatori di Windows Insider. Consente di eseguire più istanze di un’applicazione nella stessa finestra.

Microsoft spiega

Con questo aggiornamento, stiamo introducendo il supporto per più schede – la funzionalità più richiesta dalla community – in cui puoi creare, gestire e organizzare più file in un’unica finestra di Blocco note! Puoi anche continuare a lavorare con i file in più finestre trascinando una scheda nella sua finestra e la nuova impostazione dell’app ti consente di personalizzare quali file si aprono in nuove schede o in una nuova finestra per impostazione predefinita.

Parallelamente, l’azienda offre le stesse scorciatoie da tastiera del suo browser per gestire le schede. Siamo sul canale DEV quindi ci sono alcuni problemi noti. Richiede correzioni che verranno introdotte attraverso nuove versioni.