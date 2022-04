Sony et LEGO investissent une petite fortune dans le métavers

Sony e Kirkbi, la società di investimento all’origine di Lego, investono 2 miliardi di dollari in Epic Games, il fabbricante di Fortnite.

L’engouement autour du métavers, un réseau proposé de vastes mondes virtù, un bosculé le monde des affaires ces derniers temps. C’est ainsi que lo studio Epic Games a reçu deux investissements d’un miliardo di dollari chacun. Les deux versements proviennent du groupe Sony et de KIRKBI, la société mère du groupe Lego.

Per il rappel, Epic Games possiede il franchise de jeux de tir de bataille royale Fortnite. Ce jeu de bataille royale permet à una centaine de joueurs de s’affronter pour être le dernier debout.

Una collaborazione da 2 milioni di dollari

Il ya quelques jours, KIRKBI, la société mère de Lego, un annonce un investimento di un miliardo di dollari al profitto di Epic Games. Completa il par un altro miliardo della parte di Sony Group Corporationla somme devrait aiuta lo studio américain de développement et distribution de jeux video à desiner l’avenir du métavers.

“Cet investissement va accélérer notre travail pour construire le métavers et créer des espaces où les joueurs peuvent s’amuser avec leurs amis, où les marques peuvent créate des expériences créurés peuvents com et créuré immersé es immersé crérée, ha dichiarato Tim Sweeney, PDG di Epic Games.

Un trio gagnant

Dans la même lignée, les deux investisseurs prévoient égallement de collaborer pour “construire une expérience numérique immersive, créative et engagementante pour les enfants de tout âge, qu’ils pourront apprécier ensemble”.

D’après les différentes déclarations des dirigeants, il trio prevoit clairement de tirer parti des développements du métavers. Et ce, pour alicenter non seulement ses propres titres publiés, mais aussi ceux de créateurs et développeurs tiers. Kenichiro Yoshida, presidente-direttore generale di Sony Group Corporation, s’est dit “convaincu que l’expertise d’Epic, notamment son puissant moteur de jeu, combinée aux technologies de Sony, accélérera nos différents effort, tels que le développement de nouvelles expériences numériques pour le domains no fans du production dan Initiative “.

Un investimento réfléchi

Pour rappel, il s’agit du deuxième tour d’investissement de Sony dans Epic Games. La société avait effectué un premier investimento di 250 milioni di dollari nel luglio 2020. Car, même si elle est surtout connue come la société à l’origine de Fortnite, Epic Games è un mastodonte du jeu video. Per esempio, la società è l’origine dell’Unreal Engine. Il s’agit de l’une des plus grandi plateformes utilisées pour créer des jeux. Puoi sfruttare la propria boutique di giochi in linea, in questo caso in concorrenza con Microsoft e Valve.

De son côté, Lego n’est pas étranger aux jeux vidéo, puisqu’il a publié de nombreux titres au fil des ans. Savoir, le tout nouveau Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker. D’ailleurs, l’investissement de Kirkbi intervient moins d’une semaine après que le groupe Lego an annoncé un partenariat à long terme avec Epic. Le ma? Établir les lines directrices de l’avenir du métavers. À savoir que l’opération, qui est soumise aux condition de clôture habituelles, valoriserait Epic à 31,5 miliardi di dollari.

