“Gears of War”, “Perfect Dark” e “Doom”. 9 giochi indimenticabili dalla conferenza Xbox Showcase

Dopo molti mesi e anni di promesse, Xbox ha in serbo diversi grandi annunci riguardanti le produzioni sviluppate dai propri studi.

Activision-Blizzard, Bethesda e ovviamente Xbox Games Studios erano tutti presenti al Microsoft Xbox Showcase. Devo dire che dopo qualche mese, quando la Casa era particolarmente scossa, con i licenziamenti, i giocatori si aspettavano molto.

La scommessa sembra essere stata vinta quando vediamo il catalogo presentato domenica 9 giugno da Xbox, che ha rivelato ai grandi giocatori in particolare diversi giochi rimasti silenziosi per diversi anni, ma anche ritorni significativi, come Equipaggiamento bellico.

• Ingranaggi di guerra: E-Day

Il nuovo non ha ancora una data di uscita Equipaggiamento bellico Non sarà l’episodio sei, ma uno scenario che ci porta alle origini del grande combattimento di Marcus Fenix ​​e Dom Santiago contro l’Orda di locuste. Tutto si svolge quarant’anni prima degli eventi della prima azione a Londra, con mostri enormi e nemici sempre crescenti.

• Ombre di Assassin’s Creed

Su Xbox Ubisoft ha scelto di presentare il primo video del giocoOmbre di Assassin’s Creed. Due eroi, un uomo e una donna, collaboreranno in un episodio ambientato in Asia. Un contesto che i fan sperano da moltissimo tempo, che permetterà loro di usufruire di un universo visivo ampiamente revisionato rispetto a Vikings in Valhalla.

• Indiana Jones e il Vecchio Cerchio

Ancora senza una data di uscita non ambigua nel 2024, il primo gioco di Indiana Jones in oltre vent’anni ha fatto un notevole ritorno, sei mesi dopo la sua uscita ufficiale. L’avventuriero immaginato da Steven Spielberg beneficerà di una storia completamente nuova con una prospettiva in prima persona, enigmi e l’umorismo caratteristico della saga.

• Mixtape

Lo studio dietro è molto colorato Fuga astuta È tornato con Mixtapeche presenta gli studenti delle scuole superiori durante la loro ultima notte prima di andare all’università. Mixtape Proporrà un viaggio attraverso le memorie musicali di una generazione con tre amici per capire cosa li unisce.

• Oscurità completa

Annunciato nel 2020 e da allora taciuto, è stato reinventato Oscurità perfetta, la licenza cult del Nintendo 64, è ancora viva, e anche più di una volta. Nelle mani dell’iniziativa e di Crystal Dynamics (Cavaliere della tomba), non è stata ancora fissata una data di uscita per Return of Joanna Dark, ma il video almeno ha il vantaggio di mostrare un gameplay che tende allo stealth in prima persona.

• A sud di mezzanotte

Duress Games ha già ricevuto il suo annuncio nel 2023 e non abbiamo dovuto aspettare più di un anno per avere notizie al riguardo. A sud di mezzanotte. Un gioco di avventura a mondo aperto, nei panni di una giovane donna della palude in un ambiente vicino a New Orleans. Sarà accompagnata da molti compagni magici ma anche da poteri che la aiuteranno nella sua ricerca, prevista su console e PC nel 2025.

• La vita è strana: doppia esposizione

Se non dimentichi mai Square Enix La vita è strana, rilasciando numerosi spin-off, la sua eroina originale viene messa da parte. Tuttavia, Max firma il suo ritorno La vita è strana: doppia esposizione In una storia di omicidio… a meno che tu non riesca a cambiare le cose.

• Morte: i secoli bui

I tempi sono bui, ma sono particolarmente medievali per la saga di Doom, compreso il nuovo episodio, Morte: i secoli bui, porterà i giocatori nel bel mezzo del Medioevo apocalittico, dove i demoni hanno preso il sopravvento. Anche se dietro al gioco c’è lo studio Xbox, non esiste una release esclusiva: ci vediamo nel 2025 su Xbox, PC e Playstation 5.

• Stalker 2: Il cuore di Chernobyl

Dopo essere stato rinviato più volte a causa dell’invasione russa – lo studio GSC Game World si trova in Ucraina – Stalker 2 Si conferma l’uscita il 5 settembre 2024 su PC e Xbox Series, ma anche su Game Pass. Ancora una volta, la Zona Proibita riapre le sue porte con le sue minacce e i suoi segreti…