Solo 499 € Il fantastico robot aspirapolvere Yeedi Mop Station

Yeedi Mop Station è davvero un bot straordinario e ci siamo riusciti un test. Non è solo un potente aspirapolvere, ma anche una vera soluzione per la pulizia a umido con panni rotanti autopulenti grazie alla stazione.

Yeedi Mop Station è un fantastico robot con mop pad rotanti e una stazione per la pulizia di questi mop pad. Pertanto, sono più efficienti dei classici modelli ibridi sul mercato. Queste salviette di solito forniscono una semplice salvietta che viene inumidita attraverso un serbatoio d’acqua e aspirata sul pavimento. La Yeedi Mop Station, dal canto suo, è un robot aspirapolvere e mop robotico che oltre ad un robot aspirapolvere oltre ad offrire una funzione di pulizia, lo rende soprattutto una caratteristica imprescindibile e non solo uno strumento, in quanto bonus, la possibilità di pulire i panni per la pulizia in modo indipendente.



Le Yeedi Mop. Stazione

La scatola contiene:

– 1 robot,

– 1 stazione autopulente,

– una spazzola principale,

– una spazzola laterale,

– 1 carro armato,

– serbatoio dell’acqua pulita,

– 1 serbatoio acque nere,

– 4 salviette detergenti,

– uno strumento di pulizia,

– una striscia di confine,

– 2 filtri HEPA,

– 1 cavo di alimentazione.