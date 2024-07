iPhone: è disponibile la beta di iOS 18, ecco come installarla

Sei impaziente di avere iOS 18 e non vuoi aspettare l’autunno per provarlo? Tieni presente che può essere utilizzato solo per l’anteprima.

Presentato a inizio giugno, iOS 18 non è una semplice evoluzione dell’esperienza d’uso su iPhone, ma è più vicino a una vera e propria rivoluzione. Apple sta apportando ai suoi smartphone funzionalità molto richieste dagli utenti, tra cui l’intelligenza artificiale generativa e una migliore gestione della posta elettronica.

Ma come al solito, Apple favorisce gli sviluppatori, che possono adattare le loro app al nuovo sistema operativo. Poi arrivano i beta tester, che sono abituati a scoprire difetti e bug del software e a segnalarli ad Apple, che provvederà rapidamente a risolverli. In genere il pubblico deve attendere l’uscita dei nuovi iPhone, prevista per l’inizio dell’autunno, prima di ottenere una versione stabile del sistema operativo.

Per chi non ha paura ma non vuole fare il tester per conto di Apple, è possibile ottenere la versione beta pubblica di iOS 18, disponibile da questa settimana. Per fare ciò, devi iscrivere il tuo iPhone al programma beta testing di Apple.

Alcuni passaggi molto semplici per eseguire l’aggiornamento a iOS 18

Prima di farlo, esegui un rapido backup dei dati del tuo iPhone. Quindi, nel caso in cui si verifichi un problema con l’installazione della beta di iOS 18, ti proteggi dalla possibile perdita di dati. Allora vai al sito beta.apple.com Effettuerai l’accesso utilizzando il profilo del tuo account Apple, che è lo stesso utilizzato sul tuo iPhone, facendo clic Registrati.

Seleziona quindi iOS dall’elenco dei sistemi operativi disponibili (nota che il processo funziona anche con tutti gli altri sistemi operativi del brand) e premi Registra il tuo dispositivo iOS. Apple registrerà automaticamente il tuo iPhone nel programma di beta testing e ti consentirà di installare la beta.

Per fare ciò, vai alla scheda Impostazioni iPhone generalePoi aggiornamento del sistema. In Aggiornamenti betaLui sceglie Beta pubblica di iOS 18. Se utilizzi un iPhone, il sito ti consentirà automaticamente di iscriverti a questa sezione.

Lascia che l’aggiornamento venga scaricato e installato e potrai goderti tutte le nuove funzionalità di iOS 18.

