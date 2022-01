Sembra che la sua uscita e le date di rilascio siano state confermate

Secondo un funzionario Samsung citato dal Korean Digital Daily, il Galaxy S22 dovrebbe essere idoneo per la conferenza Unpacked dell’8 febbraio, per lanciare i preordini più di due settimane dopo.

mentre il Samsung Galaxy S22 Hai sempre meno segreti da comunicare attraverso fughe di notizie e altre indiscrezioni, e la sua data di uscita rimane un argomento caldo e imprevedibile. Tranne che, nel tempo, numerosi insiemi di indizi ci permettono di vedere una finestra di sparo più o meno accurata.

Nuovi articoli sviluppati da Quotidiano digitale, che cita uno dei membri ufficiali del marchio, ha creato il calendario aziendale per il Samsung Galaxy S22. Secondo i media, il colosso coreano organizzerà un evento Unpacked dedicato a questa nuova gamma l’8 febbraio 2022. I preordini inizieranno il giorno successivo.

I saldi iniziano il 24 febbraio?

Ci vorranno poco più di due settimane per l’inizio delle vendite ufficiali: il 24 febbraio per l’esattezza. Queste nuove date sono confermate a metà Previsioni perditempo Giovanni Prosser, lungi dall’essere affidabile al 100% secondo il programma dei costruttori.

L’interessato scommette anche il 9 febbraio per iniziare i preordini, ma sceglie invece il 25 febbraio per aprire le vendite. In ogni caso, sembra che tutte le parti siano d’accordo sui periodi in cui Samsung deciderà di agire, ma a volte sono in disaccordo sulla data esatta di un determinato evento.

Se questi avvertimenti si riveleranno veritieri, Samsung volterà le spalle al Mobile World Congress (MWC) 2022, che si terrà a Barcellona dal 28 febbraio al 3 marzo, per quanto riguarda la presentazione ufficiale del suo nuovo flagship. La trasmissione spagnola sarebbe stata un’occasione ideale per presentarli ai giornalisti e al grande pubblico, beneficiando così di una buona copertura mediatica.

Galaxy Note S22 Ultra

sempre secondo Quotidiano digitaleSamsung preferirebbe utilizzare MWC per potenziare il suo ecosistema Galaxy, senza che noi ne sapessimo di più al momento in cui scriviamo. Insomma, il leader nel mercato degli smartphone dovrebbe darci appuntamento a febbraio per scoprire i suoi prossimi primatisti.

E quest’anno, l’attesa era chiara visto ciò che Samsung ha in serbo per noi: il Galaxy S22 Ultra ha già tutto nel Galaxy Note, Con S PenSecondo le numerose fughe di notizie che sono state osservate su questo argomento.

I telefoni Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra, previsti per l’inizio del 2022, dovrebbero essere la prossima grande offensiva di Samsung nel segmento di fascia alta. Cosa ha in serbo per noi questo nuovo set di telefoni? per me…

Per saperne di più

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Potrai leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.