Scopri la prima mappa digitale delle cellule immunitarie che causano allergie

Le allergie rappresentano un grave problema di salute pubblica, classificato in base… l’OMS COME La quarta malattia cronica al mondo. Attualmente si stima che Tra il 25 e il 30% della popolazione è affetta da allergie, siano esse alimentari, cutanee o respiratorie, e questa prevalenza potrebbe raggiungere il 50% entro il 2050. Comprendere i meccanismi biologici alla base dell’allergia è essenziale per sviluppare trattamenti mirati ed efficaci. Il ricercatore dell’Inserm Nicola Gaudenzio e il suo team dell’Istituto per le malattie infettive e infiammatorie di Tolosa stanno lavorando con entusiasmo in quest’ottica.