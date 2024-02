Scopre uno scheletro di dinosauro mentre porta a spasso il suo cane

Nel 2022, Damian Bochetto si è trovato per caso faccia a faccia con uno scheletro di titanosauro di 70 milioni di anni. La scoperta è stata appena rivelata.

Questa preziosa scoperta fu tenuta segreta per due anni. Nel 2022, un residente dell'Hérault che portava a spasso il suo cane ha messo le mani su uno scheletro di titanosauro di 70 milioni di anni. Per proteggerlo dai saccheggi, le informazioni sono state nascoste al grande pubblico.

Damian Bochetto, 25 anni, residente a Montolier con la passione per l'archeologia, mentre portava a spasso come al solito il suo cane una mattina prima di andare al lavoro, non aveva idea della straordinaria scoperta che avrebbe fatto. Un osso esposto da una recente frana attira la sua attenzione e lo conduce direttamente allo scheletro intero di un dinosauro del Cretaceo lungo dieci metri. “Ecco, ciò che è molto raro è che si tratti di un dinosauro continuo, cioè senza alcun pezzo mancante dalla parte posteriore del cranio alla coda.”“, spiega Damien Bochetto parigino . I titanosauri erano dinosauri erbivori e potevano pesare fino a decine di tonnellate.

Un museo archeologico per la regione

Se la scoperta è eccezionale, non è la prima in questa regione famosa per i suoi tesori storici. Ad oggi, in diversi siti di Crozy, Cressan, Montolier e Villespassans a Saint-Chignani, sono stati rinvenuti resti di più di venticinque specie risalenti a 70 milioni di anni fa. L'abbondanza archeologica ha spinto il comune di Croze ad aprire nel 1975 un museo, dedicato ai reperti locali e regionali. A'Società Culturale Archeologica e Paleontologica (ACAP) lavora oggi per ricercare e preservare questo patrimonio.

“Se è collegato in questo modo, significa che l'animale è stato coperto rapidamente dopo la sua morte, evitando qualsiasi dispersione da parte degli spazzini.” Damien Bochetto spiega del titanosauro. Da allora lo scheletro è stato trasferito nel laboratorio del Museo Croze per studio. Nel frattempo, Damian ha lasciato il suo lavoro nel settore energetico per conseguire un master in paleontologia.