Samsung presenta il monitor gaming Odyssey OLED G8 all’IFA 2022 – Samsung Newsroom Italia

Odyssey OLED G8 offre un tempo di risposta ultra-basso di 0,1 ms per un’esperienza di gioco ultra veloce

Samsung ha presentato all’IFA 2022 l’Odyssey OLED G8 (nome del modello: G85SB), un nuovo modello nella gamma Odyssey. L’Odyssey OLED G8 è il primo monitor da gioco OLED dell’azienda e verrà fornito con un fattore di forma ultrasottile da 34 pollici, offrendo una luminosità impressionante su un pannello OLED abbinato alla tecnologia Quantum Dot e ricco di funzionalità di gioco premium, tra cui un incredibilmente basso 0,1 ms tempo di risposta e frequenza di aggiornamento di 175 Hz. .

Il nuovo Odyssey OLED G8 da 34 pollici è ultrasottile con 3,9 mm nella sua parte più sottile, la più sottile della sua categoria, e presenta un’elegante struttura in metallo. Lo schermo non richiede retroilluminazione, fornendo RGB e true black per la massima risoluzione e luminosità, il tutto senza filtri colorati. L’illuminazione è controllata da pixel che possono essere espressi come neri con un rapporto di contrasto quasi infinito.

Il monitor da gioco QHD (3440 x 1440) presenta un rapporto di aspetto 21:9 con un volume di colore del 100% e una gamma di colori DCI-99,3% per immagini straordinarie in qualsiasi gioco tu giochi. Sono tutti migliorati con un rapporto di contrasto costante di 1 m per far risaltare i dettagli più fini per una migliore immersione e una curvatura 1800R per un rendering di gioco perfetto.

L’Odyssey OLED G8 è ricco di funzionalità di gioco che offrono a qualsiasi giocatore un vantaggio competitivo. Innanzitutto, il display OLED ha ricevuto la certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black, assicurando che i contenuti appaia vibrante e vibrante con una riproduzione accurata del colore e del contrasto. Oltre al tempo di risposta rapido e alla frequenza di aggiornamento dell’Odyssey OLED G8, che offre ai giocatori capacità di risposta ultraveloce e una precisione autentica in una vasta gamma di ambienti di gioco, il display è ulteriormente migliorato da AMD FreeSync Premium per un gameplay fluido.

L’Odyssey OLED G8 consente inoltre agli utenti di sperimentare il meglio in termini di funzionalità di gioco, intrattenimento e stile di vita, il tutto in un unico posto. Lo schermo funge da hub di intrattenimento completo con la possibilità di riprodurre in streaming i contenuti tramite lo Smart Hub di Samsung, fornendo accesso agli ultimi spettacoli di Amazon Prime, Netflix, YouTube e altri importanti programmi OTT (sopra le righe), anche senza collegarsi a un computer o dispositivo mobile. Inoltre, gli utenti possono godere di contenuti live gratuiti senza dover scaricare o registrarsi, grazie a Samsung TV Plus.

Un hub IoT integrato consente agli utenti di controllare tutti i dispositivi IoT connessi in modalità wireless allo schermo, mentre l’app SmartThings consente agli utenti di monitorare facilmente i dispositivi IoT in casa. L’intuitivo pannello di controllo dell’app può aiutare a monitorare e regolare impostazioni come temperatura e umidità.

L’Odyssey OLED G8 offre inoltre agli utenti la comodità necessaria per giocare ai propri giochi preferiti. Il supporto regolabile in altezza (HAS), combinato con la funzione di inclinazione, offre un’efficienza ergonomica che consente a qualsiasi giocatore di trovare la posizione perfetta, indipendentemente dal gioco a cui sta giocando.

Per un’immersione visiva ancora maggiore, il monitor è dotato del popolare CoreSync e Core Lighting + della gamma Odyssey, che è stato ottimizzato per l’Odyssey OLED G8. Questa tecnologia di illuminazione avanzata, situata sul retro dello schermo, abbina i colori dello schermo, dando vita ai contenuti con colori vividi e vivaci che creano esperienze coinvolgenti e indimenticabili. Inoltre, l’Odyssey OLED G8 è dotato di porte Micro HDMI (2.1), Mini DP (1.4) e USB-C per una connettività versatile, oltre a un altoparlante stereo da 5 W per un suono cristallino.

L’Odyssey OLED G8 sarà disponibile in Belgio da dicembre.