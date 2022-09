Il colosso cinese NetEase ha acquisito il prestigioso studio Quantic Dream

NetEase ha acquisito lo studio di videogiochi francese Quantic Dream.

Mentre NetEase in passato si concentrava esclusivamente sui giochi mobili e sul mercato cinese, il gigante ora sogna di espandersi a livello internazionale e diversificarsi. Dopo diverse acquisizioni di studi indipendenti negli ultimi anni, NetEase ha aggiunto Quantic Dream al suo elenco ed è diventata azionista al 100% dello studio. Quest’ultimo è diventato il principale studio di sviluppo di videogiochi per il Juggernaut cinese in Europa. Le parti non hanno rivelato l’importo dell’operazione.

studio di successo

Quantic Dream è specializzato in storie e giochi interattivi. Ad esempio, lo studio francese è alla base del successo mondiale “Detroit: Become Human”. Il gioco è stato rilasciato quattro anni fa e ha venduto più di 7 milioni di copie. Attualmente, Quantic Dream sta lavorando con LucasFilm Games su un nuovo adattamento del videogioco dell’universo di Star Wars chiamato “Star Wars Eclipse”. Questa mod fa parte dei titoli “AAA”, il nome che dedica i giochi ad alto budget. Altro segno di successo, Quantic Dream è su tutte le console e piattaforme.

acquisizione strategica

Anche per Quantic Dream questa acquisizione significa molto. In breve, pone fine a un quarto di secolo di totale indipendenza. Quantic Dream è stata fondata il 2 maggio 1997. Per 25 anni abbiamo lavorato come sviluppatore freelance e negli ultimi anni anche come editore”. Ricordo lo studio. L’operazione mira ad aiutare Quantic Dream a continuare il suo sviluppo e sostenere il finanziamento di altri studi e, a sua volta, il suo sogno di diventare un editore internazionale.

A tal proposito NetEase conferma che lo studio francese “continuerà ad operare in modo indipendente”. Ricordiamo che nel 2019 il colosso cinese è effettivamente tornato a una quota di minoranza della società francese.

