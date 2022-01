Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è già disponibile su Amazon Francia a un prezzo eccezionale

Amazon France ha già pubblicato la carta del prodotto per il Galaxy Tab S8 Ultra. Apprendiamo in particolare la data di disponibilità nonché il prezzo di questo tablet gigante.

Nelle ultime settimane sono circolate voci sulla prossima linea di tablet Galaxy Tab di Samsung. Siamo già stati in grado di vedere alcuni modelli nelle colonne Sito Web tedesco WinFuture Prima che Samsung US riveli accidentalmente un file Design della tacca per Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Ora tocca ad Amazon France fare riferimento al tablet di fascia alta.

Come l’ho notato perdente Lo ha già fatto l’indiano Ishan Agarwal, la filiale francese del sito di e-commerce Scarica la pagina del prodotto (collegamento archiviato) dal futuristico tablet premium di Samsung. Cosa permette di scoprire il design, ma anche in particolare le caratteristiche, il prezzo e la disponibilità.

Amazon ha rivelato il Galaxy Tab S8 Ultra di Samsung… Schermo gigante da 14,6 pollici con ️tacca 🤯. E sì, a queste dimensioni, arriva a 728 grammi, anche se è molto sottile con uno spessore di soli 5 mm. Link elenco: https://t.co/YKc7oenR9Nhttps://t.co/PDkFkk3bN7 – Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 20 gennaio 2022

Così, la pagina Amazon France ci illumina sul meraviglioso schermo del tablet. In realtà dovrebbe utilizzare un pannello di diagonale da 14,6 pollici con una definizione di 2.960 pixel nel 1848. Il tablet verrà fornito anche con Android 12, quindi l’interfaccia sarà probabilmente 4. Interfaccia utente singola Ha un grande peso di 728 grammi e dimensioni di 326 x 209 x 5 mm. Apprendiamo anche che il Galaxy Tab S8 Ultra sarà dotato di un SoC progettato da Qualcomm e sarà probabilmente Snapdragon 8 prima generazioneIl nuovo processore all’avanguardia del produttore di hardware americano.

Prezzo e data di disponibilità rivelati

Soprattutto, Amazon France ci dice che il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sarà disponibile dal 25 febbraio. Una data che sembra corroborare le voci precedenti che puntavano a un annuncio l’8 o il 9 febbraio, in concomitanza con il Samsung Galaxy S22. Il prezzo però dovrebbe essere in linea con le caratteristiche, visto che il tablet sarà proposto ad un prezzo elevato di 1.308,10 euro nella versione 5G+ Wi-Fi, e il modello solo Wi-Fi sarà lanciato a 1.159,34 euro.

Inoltre, Samsung France ha messo online anche altre pagine di modelli, in particolare con a Galaxy Tab S8+ offerto a 961€ Solo con Wi-Fi

Non è ancora noto se il prezzo e la disponibilità saranno effettivamente gli stessi di quanto si aspetta Samsung. Tuttavia, questa è in realtà la pagina ufficiale del tablet, venduta da Amazon France e non da un venditore di terze parti. Tutto quindi punta ad un errore da parte del sito e-commerce.

Tuttavia, gli e-merchant sono abituati a unire le pagine iniziali, a volte con prezzi sbagliati che vengono poi aggiustati, semplicemente per preparare i prodotti prima della loro presentazione ufficiale. Quindi non è chiaro se il prezzo mostrato su Amazon sarà effettivamente il prezzo del Galaxy Tab S8 Ultra al lancio.

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Puoi leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.