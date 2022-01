La fine di Call of Duty su PlayStation? Microsoft sta ufficialmente parlando

Si tratta di un’acquisizione storica. Dopo che ZeniMax si è offerto per una ragione perché no, il gigante lo ha fatto di nuovo e ha incassato miliardi di dollari. La società sta attualmente acquistando Activision Blizzard e vuole confermare l’acquisizione per il 2023. La società possiederà importanti franchise tra cui Call of Duty. Uno dei giochi FPS più popolari degli ultimi anni con una vasta community. Ogni nuovo episodio è considerato un successo e Microsoft potrebbe essere tentata di renderlo esclusivo per la sua console. e dopo Parole rassicuranti da Sonyil produttore di Xbox sta parlando ufficialmente tramite il suo manager, Phil Spencer. Su Twitter, l’uomo conferma che Call of Duty uscirà comunque su PlayStation.

Microsoft parla ufficialmente che questa non è la fine di Call of Duty su PlayStation

Call of Duty non si ferma su PlayStation – Crediti: Activision

Microsoft ama il suo ruolo di bravo ragazzo. E con sempre meno offerte esclusive (Sony lancia i suoi titoli su PC), non è necessario prenotare i tuoi giochi per una console. La società un tempo gestita da Bill Gates ha bisogno di accedere a quante più piattaforme possibili per fare soldi. Da questo punto di vista, il chiarimento di Phil Spencer non è stato sorprendente. L’uomo ha detto su Twitter: Ho avuto delle ottime telefonate questa settimana con i dirigenti della Sony. Confermo la nostra intenzione di onorare tutti gli accordi esistenti quando acquisiamo il nostro desiderio di mantenere Call of Duty su PlayStation Con questo annuncio ufficiale visibile sopra, i giocatori possono essere rassicurati!

Questa settimana ho avuto buone telefonate con i pionieri di Sony. Sottolinei la nostra intenzione di onorare tutti gli accordi esistenti sull’acquisizione di Activision Blizzard e il nostro desiderio di mantenere Call of Duty su PlayStation. Sony è una parte importante del nostro settore e apprezziamo il nostro rapporto. – Phil Spencer (@XboxP3) 20 gennaio 2022

Phil Spencer conclude: Sony è una parte importante del nostro settore e apprezziamo il nostro rapporto Esci dalle console war, Microsoft condivide i suoi privilegi esclusivi, anche i più famosi. Ma da lì a vedere Ciao O Gears of War su PlayStation, non esageriamo. ma avendo desiderio Indica che questo post non è statico. In futuro potrebbero aver luogo delle trattative in modo che la console Sony possa continuare a godere di Call of Duty. Ma questa è solo una teoria! Microsoft sta ancora aspettando la convalida di questa storica acquisizione. Nel frattempo, Activision Blizzard opera in modo indipendente.