salute. Perché non riscaldare la casa quando fa molto freddo?

L'Agenzia per la transizione ambientale (Ademe) ha elaborato raccomandazioni relative alle temperature ideali per ogni stanza di una casa o di un appartamento. Al di là dell'aspetto sanitario, per lei si tratta di conciliare il risparmio energetico con il benessere.

Ventilazione giornaliera

In generale, una casa troppo calda tende a seccare l'aria circostante, il che… secca anche le mucose!

Tuttavia, costituiscono una barriera naturale contro i germi patogeni. Quindi irritazioni alla gola e alla pelle, per non parlare dei possibili mal di testa. Anche i portatori di lenti a contatto possono sperimentare irritazione agli occhi.

Non dimenticare di arieggiare bene la stanza ogni giorno, per circa dieci minuti. Non solo rinfresca l'aria interna, ma elimina anche gli acari della polvere che amano gli ambienti estremamente caldi…