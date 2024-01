Salute domestica e altri progetti

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Comunale di fine dicembre scorso sono stati presentati i seguenti primi progetti e investimenti: Progetti.

1. Centro sanitario: rendering del progetto preliminare dettagliato del futuro centro sanitario multidisciplinare a Séméac da parte dell'architetto. 2. Approvazione del progetto iniziale dettagliato del programma di sviluppo Jules Soleil. Investimenti. 3. Richieste di finanziamento del centro sanitario. 4. Richieste di finanziamento per la riabilitazione del Centro Leo Lagrange. Operazioni Heritage 5. Vendita del lotto 4 di 4.710 m2 del lotto Jules Soulé a SCI Séméac Invest, per la creazione di Résidence Autonomie al prezzo di 95 € IVA esclusa/m2 (n.d.r., apertura prevista nel 2026).

2 centri sanitari

L'argomento all'ordine del giorno non è stato oggetto di discussione. Il project manager ha presentato dettagliatamente la bozza iniziale. Spiega che si tratta di medici indipendenti, mentre il centro sanitario riguarda medici stipendiati. Per il paziente non ci sarà differenza, l’accoglienza sarà comune. Il loro spazio di consultazione dovrebbe essere di 20/25 metri quadrati. L’obiettivo è avere 5 medici, dipendenti o autonomi. I medici verranno assunti con attività retribuita nell'ambito del programma GIP “Ma Santé Ma Région” sostenuto dal Consiglio regionale dell'Occitania.

Il centro sanitario multidisciplinare fa parte di un programma più ampio, che comprende alloggi indipendenti, una farmacia ed eventualmente un minimarket. Presentazione e approvazione della bozza iniziale dettagliata del programma di sviluppo Jules Soulé.

Dopo aver completato gli studi, il project manager ha presentato il progetto preliminare dettagliato, che delinea gli sviluppi che dovranno essere realizzati dalle aziende e il costo previsto dettagliato del processo. Il Sindaco sottolinea che tali spese rientrano nel mandato affidato all'ARAC. Il signor Baroquière Thiel conferma che l'apertura della casa di riposo è prevista per l'inizio del 2026.

Domanda dell'opposizione. Si chiede chiarimenti sul contenuto della spesa di 1.391.692 euro e se le aree verdi verranno chiuse di notte.

Risposta del sindaco: Questo riguarda solo la parte comunale: parcheggi, reti, viabilità, sistemazione paesaggistica. Spiega che ci sarà un dispositivo anti-intrusione, ma lo spazio non sarà chiuso nel senso di una recinzione. Stiamo valutando un sistema di telecamere di videosorveglianza in loco. Il signor Yvon ritiene che dobbiamo stare attenti, soprattutto al rumore ma anche alle persone che visitano il luogo. In effetti, con la stufa ci sono alcuni piccoli problemi.

Health Center e Jules Soleil: voto sui sussidi:

23 voti contrari e 4 astenuti (opposizione).