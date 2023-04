‘Rafa – Guara’: Milan e Napoli lottano per i quarti di finale 100% italiani

Il Kvartskelia, sotto contratto fino al 2027, è l’augurio di tutti i difensori napoletani di restare almeno tre anni, ma le sirene dall’estero hanno già cominciato a farsi sentire.

A chi consiglia al Napoli di rivalutare senza aspettare lo stipendio del Napoli (lontano dai primi 10 in manodopera) per evitare che cerchi altro altrove, il Presidente Aurelio De Laurentiis Ricorda però che il giocatore è ingaggiato fino al 2027: “Perché rinegoziare il contratto? Contratti due, non firmiamo da un anno.”

A Milano, invece, le discussioni stanno ufficialmente cercando di allargarsi il Leone, in arrivo nel 2019 e terminando il contratto nel 2024. Il club rossonero sarebbe disposto a quadruplicare lo stipendio del portoghese (attualmente circa 1,5 milioni di euro l’anno, secondo la stampa). Ma la dirigenza sa quanto sia difficile competere con i tenori della Premier League. “È difficile dare una percentuale, è sempre 50-50. Non abbiamo una scadenza, ma dovremmo sapere entro la fine della stagione se può prolungare o meno.“, ha sottolineato venerdì il leader milanese Federico Massara. Mentre il club è quarto in campionato, la qualificazione o meno per la prossima C1 è in bilico.

Il quarto di finale tra Milan e Napoli sarà trasmesso in diretta con telecronaca dalle 21.