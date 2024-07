Grazie all’antenna mobile il pubblico del festival Les Gens d’Ere sarà molto più connesso: “È un grande complimento”

Canta la sua canzone preferita con Luan e condividi il video con un gruppo di amici su Messenger. Pubblica parte della performance di Babbo Natale su Instagram. Un film in diretta per i fan dal titolo Lambé An Dro prodotto da Matamata da condividere con alcuni vecchi amici riuniti in un gruppo WhatsApp. FaceTime la sua amica per mostrarle lo straordinario concerto di Kyo a cui non ha potuto partecipare. Ogni visitatore di festival che si rispetti beneficia delle molteplici possibilità che si presentano in un modo o nell’altro per migliorare l’esperienza digitale. Quindi, quando un villaggio con meno di un migliaio di abitanti vede ogni giorno da cinque a diecimila persone affluire nel suo territorio, ciò può causare arresti anomali della rete, trascinamento di immagini o persino suoni balbettanti…

Il festival Les Gens d’Ere è diventato un appuntamento fisso dell’estate: “Stiamo professionalizzando la nostra infrastruttura”

A fine luglio il pubblico del festival Les Gens d’Ere avrà poche o nessuna frustrazione: Proximus installerà per la prima volta una delle sue infrastrutture costruite e migliorate nel tempo per ben dieci anni per potenziare la copertura GSM durante i suoi grandi eventi . I tecnici dell’operatore hanno allestito un’infrastruttura mobile temporanea ed estremamente robusta durante i principali eventi in Belgio, dal Festival Werchter al Gran Premio di Formula 1 di Francorchamps, per garantire la continuità digitale in loco.

In occasione di alcuni eventi, che si estendono su un’area molto ampia tra parcheggi, campeggi e diversi palchi, Proximus installa talvolta diverse antenne mobili che consentono la copertura GSM nelle reti 3G, 4G e 5G, il problema è focalizzato sul 5G che oggi rappresenta in media un terzo del traffico.

Quest’anno, il Festival di Tournais disporrà di una di queste antenne attrezzata per volumi molto grandi, per far fronte all’esplosione occasionale della domanda di dati, da un lato quando il pubblico trasmette foto e video tramite i suoi smartphone, e dall’altro quando gli spettatori controllano i loro smartphone tra due concerti. “In certi momenti era davvero un grosso problema: la rete non seguiva più e non passava nulla da quell’antenna portatile e questo ovviamente migliora le cose.” afferma Gwen Vansveren, presidente del festival. Gil de Lange, vicepresidente, è d’accordo. “Non abbiamo dovuto cercarli, ci hanno chiamato per offrirci questo sistema, quindi è un grande omaggio per noi.”

L’antenna del festival tournaisiano sarà alimentata da un generatore. Non verranno collegati alla rete fissa tramite fibra ottica, come talvolta accade, ma tramite un raggio radio per intercettare il traffico dati di un’antenna vicina. L’area del festival si trova tra due antenne, l’antenna del sito Omica lungo la Chaussée de Douai a Ere, e la Taintignies situata alla fine della Rue Cavée lungo la linea TGV. Quest’ultimo è stato scelto per migliorare il flusso di dati durante il festival.

La sfida non è solo quella di consentire più streaming e condivisione di video. È importante anche per l’organizzazione quotidiana. In mezzo alla campagna, a causa dell’impossibilità di attingere a una rete adeguata, il festival ha dovuto infatti affrontare la sfida tecnica di non pagare in contanti, potendo così utilizzare il braccialetto personale come portafoglio virtuale. Negli ultimi anni può contare sull’infrastruttura per utilizzare la rete satellitare Starklink, che fornisce una connessione Internet affidabile. “controQuesta antenna portatile eviterà soprattutto i problemi che a volte si presentano quando un frequentatore di festival vuole ricaricare il suo braccialetto.”“, spiega Gilles de Lange.

“Il sistema Proximus è un vantaggio innegabile per un’organizzazione come la nostra e siamo ovviamente molto soddisfatti della decisione di installare questa attrezzatura all’avanguardia a Erie.”Gwen insiste. Chi si ricorda che qualche anno fa l’organizzazione ha avuto modo di utilizzare il sistema Wi-Fi dei vicini…