Questo simpatico nome italiano per ragazzi potrebbe rubare la scena a Paul nella top 20 nel 2025

Con Gabriel e Leo che dominano il primo e il secondo posto nel 2024, i 20 nomi più dati del prossimo anno potrebbero riservare alcune sorprese. Se prevalgono ancora i nomi biblici, alcuni nuovi chiodi dovrebbero fare progressi senza precedenti, soprattutto questo nome maschile con la “o”.

L’ascesa del nome Nino

I nomi internazionali stanno riscuotendo un enorme successo in Francia. Tra questi, la progressione di minuscoli nomi italiani come Nino. Il diminutivo di molti nomi che terminano in -ni o -ino, come Agostino, Antonino o Giovanni, significa “Dio è misericordioso” in ebraico.

Secondo Nomi ufficiali (prime edizioni), questo nome dovrebbe essere pronunciato nel 2025. Infatti, alle soglie della top 20, Milo, Nino ed Elio si collocano ben dietro a Paul e Nathan. Con 23.000 persone in Francia che attualmente portano questo nome, la sua popolarità continua a crescere.

Un nome breve con un suono trendy

Oltre ad essere un simpatico nome maschile simbolo di gratitudine, Nino fa parte di un’ondata di nomi brevi che piacciono ai giovani genitori come Malo, Noah, May o Tom. Se stai cercando un suono trendy, questo piccolo nome ti delizierà con la sua desinenza “o”. Come Thiago, Elio e Sandro, Nino continua la sua ascesa ai vertici francesi.

Infine, dal punto di vista caratteriale, si ritiene che Nino abbia intelligenza, saggezza, conoscenza, indipendenza e meditazione. Alla ricerca degli altri Nomi italiani per ragazzi ? In aumento anche Enzo, Romeo, Andrea, Orso.