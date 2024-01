Gli insetti sono irresistibilmente attratti dalla luce? Un nuovo studio dice di no

Pensi che gli insetti siano inevitabilmente attratti dalla luce intensa dopo il tramonto? Tuttavia, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Comunicazioni sulla naturaNon è del tutto così. Secondo gli scienziati, invece di attirarli, la luce confonde gli insetti volanti e disturba i loro sistemi di navigazione.

Confusione, non attrazione

In un'intervista con Phy.org, Tyson Hedrick, un biologo dell'Università della Carolina del Nord che non è stato coinvolto nello studio, ha dichiarato: “IL insetti Hai un problema di navigazione. “Usavano la luce come indicatore per conoscere la direzione della vetta.”.

Da parte sua, lo spiega Sam Fabian, entomologo dell'Imperial College di Londra e coautore dello studio “Gli insetti non volano direttamente verso la fonte di luce, ma si inclinano con la schiena verso la luce.”.

Di conseguenza, poiché le luci artificiali non sono nel cielo, la loro presenza provoca confusione nell’aria, non gravità.

Esempi convincenti

Per giungere a questa conclusione, gli autori dello studio hanno collegato piccoli sensori a falene e libellule in laboratorio. Il loro obiettivo era girare un video di volo in “motion capture”, in modo che potessero seguire tutti i loro movimenti.

I ricercatori hanno utilizzato anche fotocamere ad alta risoluzione in Costa Rica per fotografare gli insetti che volteggiavano attorno ai fasci di luce. Pertanto, hanno potuto studiare come le libellule girano all'infinito attorno alle fonti di luce, dando loro le spalle.

Hanno anche scoperto che alcuni insetti si ribaltano e si schiantano più spesso in presenza di luci intense rivolte verso l’alto, come i riflettori. Al contrario, erano le luci che brillavano verso il basso a disturbarli meno.

“Per milioni di anni, gli insetti si orientavano sentendo che il cielo era luminoso e la terra era buia – finché gli esseri umani non inventarono le luci artificiali”.Avalon Owens, un entomologo dell'Università di Harvard che non è stato coinvolto nella ricerca, ha detto a Phys.org.

