Quando dovresti preoccuparti?

Nella quotidianità, dimenticare certe cose è molto fastidioso, o addirittura preoccupante a seconda dell’età. Ma dimenticare è un fenomeno del tutto naturale: memoria Bisogno di dimenticare. Inoltre i ricordi potrebbero non essere così attendibili come si crede, ma risultare invece distorti rispetto a ciò che è realmente accaduto.

Ma qual è il livello “normale” di dimenticanza? Ad esempio, è consentito? Mix di nomi di paesi Come ha fatto recentemente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden?

Una questione di interesse

Ricordare Per qualcosa, il cervello deve apprenderlo (codifica), tenerlo al sicuro (immagazzinamento) ed essere in grado di ritrovarlo quando necessario (recupero). Se una di queste fasi viene interrotta, la memoria potrebbe essere persa o dimenticata.

Il cervello non è in grado di elaborare tutte le informazioni sensoriali che gli arrivano: Filtra le informazioni Per affrontare ciò che è importante. Pertanto, codifica sotto forma di ricordi principalmente le cose a cui prestiamo realmente attenzione.

Chi di noi non ha mai dimenticato i nomi degli invitati durante una serata tra amici, perché la sua attenzione è focalizzata su un’altra opzione? Questo è un fallimento della memoria, una svista, completamente Normale, molto comune .

I costumi e le norme possono aiutare a superare questo problema. Ad esempio, se conservi le chiavi sempre nello stesso posto, non sarà necessario crittografare ogni volta nuove informazioni per trovarle.

Anche la ripetizione è importante per consolidare souvenir Che tende a scomparire se non ricaricato. Più ripetiamo o raccontiamo i ricordi, più a lungo li ricordiamo, ma tendiamo a modificare quei ricordi quando li raccontiamo ed è probabile che ricorderemo meglio la versione finale dell’evento iniziale.

Nel 1880, lo psicologo tedesco Hermann Ebbinghaus condusse un esperimento in cui ai partecipanti fu chiesto di farlo Salvare Una serie di clip anonime che non significano nulla. Ha registrato ciò che i partecipanti ricordavano nel tempo e ha dimostrato che la maggior parte dei ricordi svanisce entro un giorno o due se non vengono riattivati. D’altra parte, se la serie fosse ripetuta a intervalli regolari, i partecipanti potrebbero ricordare un numero molto maggiore di passaggi per più di un giorno.

Queste ripetizioni volontarie, che ci permettono di ricordare meglio qualcosa, a volte possono portarci a dimenticare qualcos’altro. Possiamo così crittografare dove si trova autoauto Era spento mentre andavamo a fare la spesa, e poi dimenticato, perché eravamo troppo occupati a ripetere altre cose: la lista della spesa che non dovrebbe essere dimenticata, per esempio.

Questo esempio aiuta a illustrare un’altra caratteristica dell’oblio: la capacità di dimenticare determinate informazioni durante Ricordare, in generale, è fondamentale. Anche se a volte è impossibile ricordare esattamente dove è parcheggiata l’auto quando si esce dal negozio, spesso sappiamo se si trova a sinistra o a destra della strada. PortaPortaai margini del parcheggio o verso il centro, permettendoti di cercarlo in un’area relativamente specifica.

Effetto dell’invecchiamento

Man mano che le persone invecchiano, si preoccupano maggiormente della propria memoria. È vero che l’oblio diventa più evidente, ma questo non significa necessariamente che ci sia un problema.

Più passa il tempo, più cose dobbiamo ricordare. Le nostre esperienze passate condividono molte somiglianze e può essere difficile distinguere tra ricordi diversi.

Ad esempio, se sei andato in vacanza al mare in Spagna solo una volta, probabilmente te lo ricorderai molto chiaramente. D’altra parte, se hai trascorso diverse vacanze in Spagna, in città diverse e in orari diversi, ti sarà difficile ricordare se un evento è accaduto durante la tua prima vacanza a Barcellona o durante un viaggio successivo.

Ricordi sovrapposti, o confusioneconfusione, limita il recupero delle informazioni. Immagina di salvare i documenti in un file ComputerComputer : Innanzitutto il sistema di classificazione è chiaro, ogni documento trova facilmente un posto dove è facile da trovare. Ma più documenti arrivano, più diventa difficile decidere in quale cartella inserirli. Molti documenti finiscono in una cartella perché sono tutti collegati a un unico elemento. Quindi, con il passare del tempo, diventa sempre più difficile trovare il documento giusto quando lo cerchi, o perché non sai dove metterlo, o perché sai dove dovrebbe essere, ma ce ne sono molti altri cose nella stessa cartella.

Infine, non dimenticare può essere un problema. È il caso di alcuni casi di stress post-traumatico, dove la memoria è persistente e non si affievolisce e interrompe regolarmente la vita quotidiana.

Anche il lutto o la depressione possono rendere il tutto più difficileDimentica le informazioni negativementre dimenticarsene in questi casi sarebbe molto utile.

Dimenticare non ti impedisce necessariamente di prendere decisioni

Si dimentica È comune e diventa sempre più comune con l’età. Inoltre, dimenticare nomi o date, come ha fatto Joe Biden, non danneggia necessariamente il processo decisionale. IL Anziani Potrebbero avere una vasta conoscenza e una buona intuizione, che possono aiutare a salvare tali vuoti di memoria.

Ma questi ovviamente Blackout Potrebbe essere un segno di un problema più serio e suggerirti di consultare un medico.

Porre la stessa domanda più volte, ad esempio, può rivelare che dimenticare è più di un semplice problema di distrazione occasionale durante la codifica della risposta.

come quello, Si dimentica Il proprio percorso attraverso luoghi molto familiari può rivelare difficoltà nell’utilizzare segnali ambientali per ricordare e trovare la propria strada. Sebbene dimenticare il nome di qualcuno durante la cena sia normale, dimenticare come usare forchetta e coltello non lo è.

In definitiva, i vuoti di memoria non sono necessariamente qualcosa di cui preoccuparsi, ma piuttosto qualcosa di cui preoccuparsi se diventano estremi.