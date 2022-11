Il tennis club Plouénan-Taulé si chiama Sport Santé – Plouénan

La numerosa famiglia di tennisti dei club Plouinan e Touli si è riunita sabato 12 novembre 2022 al Club Plasinan, a Plouinan, per accogliere il presidente Jean-Yves Le Quirique, in occasione della costituzione del tag Tennis Santé di recente acquisizione. Alla presenza di Alain Chaucher, sindaco e consigliere regionale di Alain Boge, presidente del Divisional Tennis Committee, Jean-Yves Le Quirique ha rielaborato la storia del nuovo club, nato dalla fusione di Blounan e Touli. Il club conta attualmente 166 licenziatari e 172 membri. È il terzo club del settore Pays de Morlaix”, ha confermato il presidente.

Esercizio alla portata di tutte le malattie

Seguito dall’insegnante di tennis Jan Richard, il programma Tennis Santé è adatto a persone che invecchiano o hanno varie malattie tra cui ipertensione, malattia coronarica, sovrappeso, diabete, stress, malattie articolari e alcuni tipi di cancro, comprese le malattie del colon , prostata e seno.

“Questa valutazione certifica che praticare un tennis sano in un ambiente sicuro e climatizzato è benefico. Oltre alle virtù e agli effetti terapeutici del tennis, il tennis sano offre divertimento e ti aiuta a mantenerti in forma”, ha spiegato Alan Bogey.

Sabato il capo del dipartimento non è venuto a mani vuote. Fornire al club molte attrezzature sportive per aiutare nella pratica del tennis. In conclusione, Aline Chevuchere ha accolto favorevolmente l’etichetta, un nuovo aiuto al legame sociale e all’esercizio fisico.