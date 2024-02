Quali sono le migliori stampanti per computer? Ecco la nostra guida alla scelta e all'acquisto

Tecnologia : Questa è senza dubbio la voce da selezionare per prima quando si sceglie una stampante per computer. Una stampante laser funziona con inchiostri, che sono più costosi da acquistare ma più redditizi. Questa tipologia di stampante garantisce un'ottima velocità di stampa. Una stampante a getto d'inchiostro richiede cartucce. È adatto per la stampa in bianco e nero o a colori. Può anche essere compatibile con la carta fotografica. Le odierne stampanti a getto d'inchiostro sono chiamate multifunzione, nel senso che eseguono anche la scansione e talvolta l'invio di fax. Le stampanti a sublimazione termica più rare sono destinate alla stampa di fotografie.

Usi : Per scegliere la giusta stampante per computer bisogna tenere conto anche dell'uso a cui verrà destinata. Per stampe occasionali è sufficiente una stampante a getto d'inchiostro a colori. Per la stampa più regolare, in particolare di grafica o documenti a colori, è più adatto un modello laser a colori. Una stampante laser monocromatica è comunque sufficiente per stampare una grande quantità di testo in bianco e nero.