Come trovare il dentista e pulire i denti in modo efficace?

Come scegli il tuo nuovo dentista?

Cerca in Internet e guarda le recensioni dei clienti

Ad esempio, se stai cercando qualcosa di nuovo Dentista ad AntibesBasta fare una ricerca su internet. Da lì scoprirai le cliniche dentistiche più vicine. Potrai scoprire nomi, orari e numeri di telefono. Avrai anche l’opportunità di consultare le recensioni dei clienti per garantire la qualità delle cure dentistiche che ricevi.

Mantieni un dentista che ti faccia sentire a tuo agio

Una visita dal dentista raramente è un momento rilassante, soprattutto quando è necessario un trattamento. È nel tuo interesse provare diversi dentisti finché non ne trovi uno che ti rassicuri e ti consoli.

Perchè vai dal dentista una volta all’anno?

Per verificare la presenza di carie o placca

Trasferirsi e cambiare carriera può essere un motivo per dimenticare di andare dal dentista. È necessario sottoporsi ad una visita odontoiatrica una volta all’anno per individuare gli inizi della carie. Soprattutto perché la carie nei denti morti non causa alcun dolore. Una visita annuale impedisce anche un’espansione significativa. L’accumulo eccessivo di placca porta a lungo termine al sanguinamento delle gengive e alla perdita dei denti.

Per il follow-up in caso di problemi ricorrenti o rischi elevati

Se sei spesso soggetto alla placca dentale o se i tuoi denti sono deboli, è importante sottoporsi a controlli regolari. Esistono profili di rischio come gli atleti, a causa del consumo frequente di prodotti zuccherati.

Per consigli sull’igiene orale

Il dentista è lì per esaminare e curare i denti, se necessario. Ma questo professionista consiglia anche di mantenere una buona igiene dentale, sia che si tratti di prodotti che di modalità di utilizzo. Questi consigli sono fondamentali nel caso di un bambino che deve imparare le corrette procedure per lavarsi i denti.

Come mantenere correttamente i denti tra una visita di controllo e l’altra?

Buon spazzolino da denti

Una pulizia dentale efficace è innanzitutto una buona attrezzatura. Lo spazzolino con setole morbide pulisce efficacemente senza danneggiare le gengive. Dovresti sostituirle quando le setole sono danneggiate, per mantenere una pulizia ottimale.

Spazzolino manuale o elettrico?

Grazie alla sua potenza controllata, uno spazzolino elettrico riduce il rischio di lesioni gengivali. Ha anche un aspetto divertente per i bambini, poiché può incoraggiarli a lavarsi i denti regolarmente. Gli spazzolini manuali sono meno costosi e sono comunque efficaci se maneggiati con abilità. Un altro vantaggio: non rimarrai mai senza batteria. Manuale o elettrico, l’importante è soprattutto la qualità e la durata della spazzolatura.

Lavarsi i denti regolarmente

Come per molte cose, la regolarità è la chiave. Si consiglia di lavarsi i denti dopo ogni pasto per rimuovere i residui di cibo. Se puoi, considera di lasciare uno spazzolino da denti sul posto di lavoro.