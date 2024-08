Per una maggiore efficienza del team sul lavoro, sii educato con i tuoi colleghi

Al lavoro, evita di essere scortese con i tuoi colleghi, perché questo rende tutti meno efficienti. Questo è il messaggio inviato dai ricercatori delle università della Florida e dell’Indiana negli Stati Uniti. Hanno appena pubblicato i risultati di cinque studi che dimostrano che non salutarsi, parlarsi in modo sgradevole, ignorare lo spazio abitativo o la quiete di un vicino in uno spazio aperto, riduce le prestazioni individuali. I dipendenti ottengono risultati peggiori nei test, sono meno indipendenti e meno creativi.

La maleducazione riduce anche l’efficacia dei servizi o di un’azienda perché agisce come una minaccia sociale che innesca reazioni protettive tra i membri del team. Collaborano meno, condividono meno informazioni e sono meno flessibili nell’organizzare la pianificazione, il che riduce i risultati dell’intero team. Questi risultati sono stati pubblicati sull’American Journal of Applied Psychology Giornale di psicologia applicata.

Si va oltre, perché questi studiosi sottolineano anche che la mancanza di gentilezza può avere conseguenze mortali. Una conclusione tratta dalla loro osservazione di ciò che accade nelle équipe mediche. In questo caso, la mancanza di rispetto e di gentilezza, sia internamente che da parte dei pazienti, porta inconsciamente a un’applicazione meno efficace delle procedure assistenziali, il che può equivalere a mettere a repentaglio la sicurezza del paziente. Studi precedenti hanno inoltre dimostrato che esiste anche un legame tra cortesia sul lavoro e… Disturbi del sonno. “Quindi non dovremmo considerare il comportamento scortese come una questione marginale”. Questi ricercatori stanno attenti.

Resta da vedere se la cortesia, che è legata all’educazione e all’empatia, potrà essere appresa in età adulta. Gli psichiatri sostengono che in realtà può essere reimparato, perché gli esseri umani hanno una naturale capacità di empatia. L’anno scorso, in Francia, si parlava di lezioni di empatia nelle scuole primarie. Lo scorso anno sono state condotte sperimentazioni pilota in 1.000 scuole primarie. Concentrati sulla conoscenza delle emozioni. Ma all’inizio dell’anno scolastico i corsi sull’empatia non erano più una vera priorità per l’Educazione Nazionale.

Tuttavia, è ancora lì Gruppi educativi Online per gli insegnanti interessati.