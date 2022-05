Prossime opportunità per riconnettersi a 20°C

Domenica 1 maggio 2022 18:25 – Nei prossimi giorni si presenteranno due opportunità per gran parte della contea.

Aprile è stato avaro di buone temperature, in un solo giorno il mercurio ha raggiunto i 20 gradi Celsius. Ma ecco finalmente il mese di maggio che inizia con la promessa di più giorni a questa temperatura.

Per iniziare bene la settimana

Dopo aver toccato per la prima volta i 20°C domenica a Saint-Jovitt, potrebbe sorgere una seconda possibilità, lunedì o martedì. La ritirata orientale del bacino sulle Marittime consente al calore degli Stati Uniti di spostarsi verso il Quebec. Quindi è probabile che il mercurio raggiunga di nuovo i 20°C nel sud della provincia.

Tuttavia, se alcuni comuni riescono ad ottenere questo marchio, è anche probabile che passi inosservato o che poche persone ne traggano vantaggio. Un sistema proveniente dai nostri vicini a sud porterà nuvole e un po’ di pioggia in diverse aree, comprese Outaouais e Montreal.

Calore all’orizzonte

Se perdiamo i 20°C lunedì, niente panico. Da martedì 10 maggio l’andamento atmosferico sarà nuovamente favorevole per raggiungere questa temperatura. Un altro bacino a est della provincia darà l’opportunità al calore di diffondersi su gran parte del Quebec.

Mercurio può superare i 20 gradi Celsius in alcuni luoghi. Questa temperatura elevata durerà per alcuni giorni. Tuttavia, è necessario monitorare una depressione semicostante a sud delle Marittime, che potrebbe rallentare questo caldo per durata e intensità in alcuni settori.

Più giorni senza 20°C

Se il Quebec non batte il record del 27enne di non avere 20°C al giorno ad aprile, è comunque sorprendente che Montreal non si qualifichi ancora per una tale temperatura. Ma i prossimi giorni saranno in grado di cambiare le cose.

D’altronde, possiamo già affermare che la città ha superato il numero medio di giorni consecutivi senza temperatura di 20°C. La stagione 2021-2022 è già al secondo posto in questo senso, dopo la 1988-1989, che ha visto 223 giorni consecutivi sotto i 20°C.

