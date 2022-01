Press Reset, il libro di Jason Schreyer, in libreria il 3 marzo su ManaBooks

Jason Schreyer Giornalista e scrittore americano. Ha lavorato presso Kotaku prima di entrare a far parte di Bloomberg a New York. dopo Sangue, lacrime e pixel, firmare qui Premi reset – premi reset – disastri e ricostruzione nell’industria dei videogiochi, un libro dietro le quinte sull’industria dei videogiochi, questa volta sulla precarietà del lavoro nell’industria dei videogiochi.

Che aspetto ha un’azienda di videogiochi che va in pezzi? Cosa succede a un autore, grafico, designer, programmatore, ingegnere del suono, tester di qualità o produttore quando lo studio di un datore di lavoro chiude? Come è influenzata la loro vita? Cosa faranno dopo? Come vanno avanti? Quali sono le loro storie? questo libro “Press Reset” di Jason Schreyer Ci racconta cosa succede quando gli studi di videogiochi smettono di funzionare. Più specificamente, cosa succede agli esseri umani in tali situazioni.

In questo libro, l’autore e giornalista pone una domanda: perché è così difficile garantire la sicurezza del lavoro nell’industria dei videogiochi? Voleva sapere cosa si prova a lavorare in un campo in cui potresti dover fare le valigie e spostarti per il paese durante la notte. Voleva sapere perché le chiusure e i licenziamenti degli studi sono ancora comuni, come influenzano le persone e come queste persone si stanno riprendendo.