Porsche presenta Iron Health per celebrare il suo 75° anniversario

Dopo la sua recente IPO, Porsche gode di buona salute. Il produttore, che festeggia quest’anno il suo 75° anniversario, ha visto le sue vendite aumentare del 13,6% e il suo utile operativo è balzato del 27,4% nel 2022, mentre le sue vendite di auto non sono aumentate di “più” del 2,6%.

pubblicato in 13/03/2023 – 17:28

Nel 2023, Porsche celebra il suo 75° anniversario, così come il 60° anniversario della 911. Ma il costruttore, recentemente quotato in borsa, mostra anche una sfacciata salute finanziaria. Mentre le vendite di “solo” auto sono aumentate del 2,6% nel 2022 a 309.884 unità, il suo fatturato è aumentato del 13,6% a 37,6 miliardi di euro. Ancora meglio, il suo utile operativo è balzato del 27,4% a 6,8 miliardi, mentre Il margine operativo è migliorato di 2 punti e ora si attesta al 18%.

“In circostanze difficili, abbiamo ottenuto di gran lunga il miglior risultato nella storia della Porsche”. Ha dato il benvenuto al suo capo Oliver Blum, che guida anche il Gruppo Volkswagen dal 1° settembre 2022.

Margine di almeno il 20% a lungo termine

Per spiegare questa straordinaria salute, Lutz Meschke, vicepresidente Porsche responsabile per la finanza e la tecnologia dell’informazione, evoca quanto segue: “Prezzi migliorati, forte mix di prodotti, aumento delle vendite di veicoli e il nostro rigoroso regime di costi”. il prossimo “La più grande IPO in Europa” In termini di capitalizzazione, Lutz Meschke lo stima “Indipendenza appena conquistata” Porsche dà a Ulteriore “Libertà imprenditoriale”.

IL “Il marchio di lusso più prezioso al mondo” Non intende fermarsi qui, poiché nel 2023 lancerà il suo piano strategico “Road to 20”, che mira a raggiungere o Superare, nel lungo termine, il margine operativo del 20%. Ciò grazie in particolare alla prosecuzione della sua politica di serie limitate e all’ampliamento del suo programma di personalizzazione. Questi obiettivi vogliono essere sinonimo di un forte ritorno sull’investimento per gli azionisti. Quest’ultimo potrà anche, dal 2023, distribuire un dividendo di 1 euro per azione ordinaria, pari a… 911 milioni di euro.

