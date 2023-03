Francia: Neo parla dopo la condanna dei suoi genitori

Lo YouTuber di Swan & Neo ha preso la parola per discutere della sua situazione oltre che delle condizioni fisiche di sua madre, Sophie Fantasi, condannata al carcere.

Da quando è stato annunciato che i suoi genitori sono stati condannati a 5 anni di carcere, di cui 18 mesi con sospensione della pena, Neo, del duo Swan & Neo, è rimasto in silenzio. Dopo diversi giorni di contemplazione, il diciottenne ha deciso di esprimersi sul suo canale YouTube in un video intitolato “I Speak: The Truth”.