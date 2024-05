Presto arriverà una grande novità su WhatsApp

Se hai difficoltà a trovare un’immagine del profilo soddisfacente, questa nuova funzionalità di WhatsApp potrebbe interessarti. Utilizzando una semplice descrizione testuale, l’IA sarà in grado di creare un’immagine del profilo.

Trovare un’immagine del profilo che ci piace non è sempre un compito facile. In alcuni casi, non ci piace come appare. In altri casi, preferiamo evitare di mostrare i nostri volti o qualsiasi parte della nostra vita affinché tutti possano vederli.

Ma per coloro che non riescono a trovare l’immagine del profilo giusta, WhatsApp potrebbe avere la soluzione. Infatti, come detto WABetaInfol’app di messaggistica istantanea ti offrirà presto la possibilità di creare un’immagine del profilo utilizzando l’intelligenza artificiale.

Concretamente, come possiamo vedere nello screenshot qui sotto, l’utente dovrà fornire una descrizione testuale della foto del profilo desiderata. Quindi, l’intelligenza artificiale sarà responsabile di generarli.

Come accennato in precedenza, questa nuova funzionalità, individuata nell’ultima beta di Android (2.24.11.17), dovrebbe essere di particolare interesse per coloro che desiderano maggiore privacy nell’app.

Inoltre, questa nuova funzione permetterà a chi lo desidera di usare la propria immaginazione. L’intelligenza artificiale verrà eseguita in base alla descrizione testuale fornita. Ognuno è libero di liberare la propria immaginazione, entro limiti ragionevoli.

Più in generale, e senza alcuna sorpresa, l’intelligenza artificiale sta lentamente iniziando a trovare spazio su WhatsApp. Recentemente abbiamo appreso che nell’app verrà distribuito un bot. Quest’ultimo sarà evidente In grado di generare etichette E altre immagini.

