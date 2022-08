Samsung presenta il nuovo monitor gaming curvo da 55 pollici Odyssey Ark

Secondo Samsung, l’Odyssey Ark è il primo monitor da gioco curvo da 55 pollici 1000R al mondo con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Il gigante dell’elettronica ha affermato che il monitor offre un’esperienza coinvolgente come mai prima d’ora quando è attivata la modalità cabina di pilotaggio, una funzione che consente al monitor di ruotare, ruotare e ruotare con un supporto regolabile in altezza per un ambiente di vita. Il miglior schermo.