Ocellone. “EM Coaching” per la salute, il benessere e lo sport

L’antico edificio della piscina Aussillon, dotato di una piccola piscina, ha subito una sorprendente trasformazione. Ora include un complesso altamente integrato per lo sport, la salute e il benessere.

“EM Coaching”, rue Leo Lagrange, accanto alla Sala Custis, è gestito da Mounir El-Jaghmati. Quest’ultimo, preparatore sportivo e preparatore fisico certificato, è molto conosciuto nel Sud del Tarn dove mette la sua pratica al servizio dell’Ospedale Casters nella riabilitazione cardiovascolare ma anche del MJC e delle associazioni della valle.

Payrinol ha creato un ambiente gradevole e familiare in una zona boscosa, usufruendo di un ampio parcheggio e dei mezzi pubblici. L’accogliente ingresso dispone di una zona pranzo con cucina. Sono aperte due sale, una dedicata al fitness e l’altra al Pilates e allo yoga, con due uffici di cure, uno dei quali gestito dalla fisioterapista Isabelle Verdel. Gli spogliatoi rinnovati sono adiacenti ad uno spazio benessere dedicato con vasca idromassaggio e sauna. La piccola piscina, completamente ridisegnata, ospita una moto d’acqua e un’acquagym con le attrezzature necessarie. Un management competente e qualificato è entrato a far parte della struttura di Mounir Al-Jaghmati che spiega: “Sin dall’apertura abbiamo avuto una buona affluenza ma sto proseguendo con ulteriori sviluppi che saranno completati molto rapidamente cerimonia di apertura a giugno.” Comunicare e mostrare tutto ciò che abbiamo realizzato. All’EM Coaching si tratta anche di convivenza con un’area relax sulla terrazza, un’area ristorazione e momenti festivi. Un luogo di sport e salute che, secondo il sindaco Fabrice Cabral, “è uno strumento aggiuntivo per l’attrattiva della nostra città. Apporterà valore aggiunto a questo luogo centrale situato tra lo stadio, il municipio e il municipio. La nuova scuola e l’e-mail del municipio.” Li potete trovare sul sito “EMcoaching” in attesa del lancio.