Edizione limitatissima: MV Agusta Superveloce Arsham

Vi sentiamo dire: Un’altra MV Agusta in edizione limitata? Sì, in realtà, ma questo, dobbiamo ammetterlo, è un po’ diverso. MV e l’artista di fama mondiale Daniel Arsham hanno unito le forze per creare una serie limitata altamente esclusiva MV Agusta Superveloce Ashram, che sarà presentata al mondo alla Miami Art Basel l’8 dicembre.

Solo 6 copie

La serie MV Agusta Superveloce Ashram sarà limitata a soli 6 esemplari, rendendolo un modello davvero raro e un oggetto desiderabile per tutti gli appassionati collezionisti.

Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor SpA, ha dichiarato: “Sono molto felice di questa straordinaria collaborazione con Daniil Arsham, un artista che ammiro molto e che ha molto in comune con MV Agusta in termini di valori e filosofia. Le sue opere sono incredibilmente stimolanti e insieme porteremo l’arte delle motociclette a un livello superiore”.

Cosa ne pensa l’artista?

È intervenuto anche Daniel Arsham che ha affermato: “Sono sempre stato affascinato dal mondo delle automobili. L’etica del design di auto e moto corrisponde sempre a una certa epoca e segna il tempo con il suo design. Il progetto Superveloce è stata un’opportunità per esplorare un’ scultura in movimento”, una motocicletta funzionale trasformata in una scultura, attraverso l’aggiunta di cristalli di erosione e l’applicazione di colori che ricordano altre mie opere d’arte e stile. In collaborazione con MV Agusta, abbiamo creato tutto ciò che riguarda la motocicletta, compreso l’elica, superando le sfide tecniche e creando una nuova interpretazione dell’arte motociclistica.