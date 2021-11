I produttori di giochi sudcoreani stanno facendo causa agli NFT, che fanno soldi veri per giocatori e aziende.

NFT delle Nazioni Unite https://www.reuters.com/technology/what-are-nfts-2021-11-17 È un asset digitale che include di tutto, da foto e video al testo, la cui registrazione della proprietà è tracciata sulla blockchain e viene solitamente acquistata con criptovaluta.

Nel mondo di gioco, i diversi personaggi, armi, veicoli e altri oggetti che i giocatori usano per portare a termine le proprie missioni possono essere NFT.

Il vantaggio è che gli NFT possono essere scambiati con una valuta digitale, che è la criptovaluta.

Tuttavia, i regolatori della Corea del Sud hanno vietato il gioco d’azzardo NFT nel paese a causa della preoccupazione che i nuovi servizi possano alimentare la dipendenza dal gioco tra adolescenti e giovani adulti. Al momento, questi giochi sono accessibili solo all’estero.

“Non è la tecnologia blockchain che stiamo vietando”, ha detto a Reuters un funzionario del South Core Games Evaluation and Management Committee, a condizione di anonimato perché non è autorizzata a parlare con i media.

“Quello che stiamo dicendo ‘no’ è un’applicazione NFT che può essere collegata a risorse reali”, ha detto il funzionario.

Ciò non ha impedito al produttore di giochi sudcoreano Wemade Co Ltd di andare avanti con il lancio globale del suo gioco basato su NFT, MIR4, alla fine di agosto.

Il gioco ha attirato oltre 1,3 milioni di giocatori all’estero, facendo salire il prezzo delle azioni della società di oltre il 600% dal suo lancio. La sua capitalizzazione di mercato è aumentata di oltre 11 volte a 6,6 trilioni di won (5,55 miliardi di dollari) nello stesso periodo.

In tutto il mondo, la popolarità dei giochi NFT è in rapido aumento.

Axi Infinity, il gioco NFT sviluppato dall’Unicorn Sky Mavis del Vietnam, ha attirato 1,8 milioni di giocatori in tutto il mondo e ha generato 33 milioni di dollari in transazioni giornaliere ad agosto, secondo la società.

Nel gioco MIR4 di Wemade, i giocatori possono attualmente guadagnare denaro solo estraendo “Dark Steel”, la risorsa principale del gioco che aumenta la potenza di armi e personaggi. – che può essere eventualmente convertito in una criptovaluta quotata in borsa, WEMIX.

Lo scambio di oggetti – armi, abiti e gioielli – ottenuti attraverso il gioco e i personaggi sarà presto disponibile sulla piattaforma XDRACO. https://xdraco.com Reuters ha detto Ann Young, capo del team di pubbliche relazioni di Wide.

Ha aggiunto che un altro gioco NFT intitolato “Rise of Stars” dovrebbe essere rilasciato il prossimo anno.

WEMIX è stato scambiato in un intervallo compreso tra $ 17,50 e $ 21,64 nelle ultime 24 ore, rispetto a $ 0,21 all’inizio di quest’anno, secondo CoinMarketCap.

Il gioco è cambiato?

Nonostante l’ostacolo normativo locale, anche altri sviluppatori di giochi sudcoreani stanno cercando di trarre vantaggio dal boom NFT.

All’inizio di questo mese, NCSoft Corp. ha dichiarato che si stava preparando a lanciare un gioco con elementi di NFT e blockchain il prossimo anno. Le sue azioni sono balzate al limite giornaliero del 30% l’11 novembre quando la società ha fatto l’annuncio.

Krafton Inc, il creatore del gioco di successo “PlayerUnknown’s Battlegrounds”, è aumentato del 22% dall’11 novembre dopo che la società ha dichiarato che stava considerando di incorporare NFT nei giochi.

Gamevil Inc, quotata in KOSDAQ, e la sua controllata Com2uS Corp hanno compiuto solidi progressi all’inizio di novembre.

Gli analisti ritengono che la tendenza all’incorporazione di NFT rappresenti un cambiamento nella traiettoria dell’industria dei giochi e abbia il potenziale per aumentare i loro profitti.

ha detto Lee Sang. Hun, analista di Hi Investment & Securities, “Prima vincere era l’obiettivo principale del gioco… ma con l’integrazione di NFT e criptovaluta, è diventato più di una semplice vittoria, un modo per fare soldi”.

“Questo, in definitiva, fornirà un’opportunità per una rivalutazione delle società di gioco, nonché una curva al rialzo nel movimento delle azioni”.

(1$ = 1.189.8000 vinti)