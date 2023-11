No, Hamas non è lo Stato islamico: i servizi della ABC sono al centro delle notizie sui gruppi islamici

Dal 7 ottobre, in segno di “Solidarietà ad Hamas“, Hizb allah Bombarda quotidianamente i siti israeliani Al confine tra il Libano e lo Stato ebraico. È un alleato di Hamas ed è un protetto dell’Iran, che lo arma e lo finanzia.

È nato Hezbollahda noi Ripercussioni del conflitto israelo-palestinese“, spiega Elena Aoun. Nel 1977, Israele occupò il sud del Libano, per creare una zona cuscinetto per proteggersi dagli attacchi dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina guidata da Yasser Arafat, che aveva il suo quartier generale a Beirut. Nel 1982, l’esercito israeliano effettuò l’operazione operazione.”Pace in Galilea“: Invade nuovamente il Libano, ma questa volta raggiunge Beirut. Allora un gruppo di sciiti che si oppongono a questa invasione prendono le armi per combattere Israele. L’Iran li finanzierà e li formerà. “Hezbollah, letteralmente.”“Parte di Dio”bambino.

Nella sua dichiarazione del 1985, “[il] Promette di espellere le potenze occidentali dal Libano, chiede la distruzione dello Stato di Israele e promette fedeltà alla Guida suprema dell’Iran. Chiede inoltre un regime islamico ispirato all’Iran, sottolineando al contempo che il popolo libanese dovrebbe godere della libertà di autodeterminazione.lo riassume Consiglio per le relazioni estere (CFR).

IO Promette di espellere le potenze occidentali dal Libano, chiede la distruzione dello Stato di Israele e promette fedeltà alla Guida suprema dell’Iran.

Consiglio per le relazioni estere (CFR)

Il Libano è sulla buona strada Guerra civile. “La creazione di Hezbollah è anche coerente con… Il risveglio dell’attività politica sciita Libanese, il suo obiettivo è conquistare un posto nel Paese, per non restare indietro in LibanoElena Aoun ha detto:

Anche Hezbollah festaChi ora partecipa alla vita politica libanese, partecipa alle elezioni e al potere. Ha dimostrato la sua popolarità attraverso molti servizi sociali (Scuole, ospedali, ecc.). Tuttavia, viene regolarmente accusato di paralizzare il Libano, costantemente Instabilità. Recentemente è stato oggetto di molte critiche per la gestione della sua attività.

SU Elemento armato Eppure ancora forte. Hezbollah è stato riconosciuto come organizzazione terroristica dall’Unione Europea (mentre gli Stati Uniti considerano Hezbollah nel suo insieme un’organizzazione terroristica). In particolare, ha compiuto numerosi attentati suicidi.

Gli scontri con Israele furono regolari e sanguinosi. Alla fine, nel 2000, Israele si ritirò dal Libano meridionale. Ciò non impedì lo scoppio di altri conflitti tra le due parti (come accadde nel 2006). Ha anche combattuto Hezbollah Insieme all’esercito Bashar al-Assad durante la guerra in Siria.

Oggi la milizia dispone di un vasto arsenale di armi, molto più grande di quello di Hamas, e di decine di migliaia di combattenti, come ha sottolineato Didier Leroy (ERM/ULB) su Déclic sur La Première.

Si dice che Hezbollah e l’Iran abbiano aiutato Hamas a prepararsi per l’attacco del 7 ottobre 2023. La domanda ora è fino a che punto si spingerà a sostegno, al di là degli attuali bombardamenti.