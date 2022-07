Una signora era preoccupata per i forti odori che emanavano dal fondo del suo giardino. Era a mille miglia di distanza dall’immaginare cosa fosse nascosto…

Venerdì sera, Virginia* non sopportava più il profumo che proveniva dal fondo del suo giardino. Questa residente di rue Ernest-Renan, a Levine, in Francia, emetteva “odore forte”, quasi “marcio”, alla fine del suo giardino. Di fronte a questa situazione instabile come ha spiegato lui Futuro dell’ArtoHo deciso di chiamare i vigili del fuoco.

Si occuperanno quindi direttamente dei garage chiusi situati sulla strada. Sfortunatamente, i loro timori furono rapidamente confermati. Aprendo uno di essi, i vigili del fuoco hanno scoperto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Anche lui irriconoscibile, identificabile grazie ai documenti di riconoscimento: è un uomo di 65 anni.

Da allora nessun membro della famiglia si è rivolto alla polizia per ascoltarlo. Il corpo è stato portato all’Istituto di Medicina Legale (IML) per un’autopsia, che potrebbe consentire di saperne di più sulle circostanze della morte di quest’uomo.

*Presume il nome