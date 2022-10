Musetti ha vinto il derby italo-italiano per il secondo titolo

Lorenzo Musetti è forte. Il giovane campione è uscito da uno scontro italo-italiano contro la 16esima testa di serie Matteo Berettini 7-6 (7/5), 6-2 vincendo la prima edizione del torneo ATP 250 di Napoli. Berrettini è andato in finale per la prima volta a Gstaad da luglio. Il compito non sembra facile contro Musetti, caduto nelle due semifinali di Firenze e Sofia nelle ultime due settimane.

Dopo aver terminato un controverso primo set con un gioco decisivo in 1h23, Musetti ha accelerato lo slancio battendo il finalista di Wimbledon nel secondo set nel 2021. Berettini ha permesso al suo avversario di condurre 5 partite a 2 in favore dal momento in cui ha rinunciato al servizio per la seconda volta. Musetti ha vinto il suo secondo titolo stagionale dopo aver vinto sulla terra battuta ad Amburgo.

Nella sua prima versione, la versione napoletana era complessa, sostituendo le partite cinesi. Tra il terreno impenetrabile e un campo distorto per l’umidità del vicino mare, il torneo di Napoli dovrebbe azzerare i difetti durante la nuova edizione del prossimo anno.

