Macron tra sfide globali e innovazione italiana

Una fuga di notizie di un potenziale incontro sulla stampa italiana di domenica mattina ha fatto arrabbiare l’Eliseo, che lo vede come una strategia di carte avvincente. Vincenzo Pinto/AFP

Analisi – Vedere Georgia Meloney o no? Fino all’ultimo momento, l’Eliseo ha conservato la suspense.

Otto mesi dopo lo scoppio Guerra in UcrainaIl discorso di Emmanuel Macron al convegno “Le cri pour la paix” organizzato dalla comunità cattolica di Sant’Egidio, seguito lunedì mattina dall’incontro con papa Francesco, dovrebbe permettere al presidente francese di ricordare il suo attaccamento a un ordine internazionale. Con l’egida dell’Onu, dei principi democratici, condanna il crollo del mondo, certo, la pace in Ucraina è iniziata con pressioni sostenute sulla Russia, che non hanno impedito la necessità di dialogare con tutti. Mettere in.

Ma a Roma Macron si diverte a vedere gli interlocutori e con i quali condivide analisi, e con i quali l’incontro è una questione di obblighi operativi. Vedere o non vedere Georgia Meloney? Fino all’ultimo momento, l’Eliseo ha conservato la suspense. Fino a sabato, le squadre presidenziali si sono attenute a due politiche. Fino all’annuncio ufficiale…