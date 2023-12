Miglior prodotto: SSD esterno Corsair EX100U da 1 TB per € 94,90

Abbiamo testato il Corsair EX100U in una versione da 2TB che presenta le stesse caratteristiche dei modelli da 1TB, vi rimandiamo quindi al test completo di questo ottimo SSD per saperne di più.

Il Corsair EX100U 1TB è identico sotto ogni aspetto al modello da 2TB che abbiamo testato. Questo è senza dubbio uno dei migliori SSD portatili disponibili. Non solo offre un design ultracompatto che lo rende facile da trasportare, ma offre anche eccellenti velocità di scrittura e lettura. In breve, tutto ciò che ti aspetteresti da un SSD portatile. Manca solo un adattatore USB-A per una maggiore versatilità.

Punti forti

Molto leggero e compatto.

Portate eccellenti.

Custodia in alluminio.

Punti deboli

Non è presente un adattatore USB-A.

Nella pratica è difficile superare i 1000 MB/s.

