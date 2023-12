Wedbush afferma che Nvidia potrebbe vedere un impatto minimo dai controlli sulle esportazioni destinati alla Cina; Implicazioni più ampie per l'industria dei giochi si profilano – 29 dicembre 2023 alle 18:50.

NVIDIA è il leader mondiale nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di processori grafici programmabili. Il gruppo sviluppa anche il software associato. Il volume delle vendite è suddiviso per famiglia di prodotti come segue: – Soluzioni IT e di rete (55,9%): piattaforme e infrastrutture per data center, soluzioni di interconnessione di rete Ethernet, soluzioni di calcolo ad alte prestazioni, piattaforme e soluzioni per veicoli autonomi e dispositivi intelligenti, soluzioni per infrastrutture aziendali artificiali intelligenza, processori di mining di criptovaluta, schede informatiche integrate per robot, istruzione e apprendimento, sviluppo dell'intelligenza artificiale, ecc. ; – Processori grafici (44,1%): per computer, console di gioco, piattaforme di streaming di videogiochi, workstation, ecc. (marchi GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, ecc.). Il gruppo offre anche laptop e desktop, PC da gioco, periferiche per computer (monitor, mouse, controller di gioco, telecomandi, ecc.), software per l'elaborazione visiva e virtuale, piattaforme per sistemi di infotainment automobilistici e piattaforme di collaborazione cloud. Il valore degli scambi è distribuito a seconda del settore di attività tra archiviazione dati (55,6%), giochi (33,6%), visualizzazione professionale (5,7%), automobili (3,4%) e altro (1,7%). La distribuzione geografica del volume degli scambi è stata la seguente: Stati Uniti (30,7%), Taiwan (25,9%), Cina (21,5%) e altri paesi (21,9%).