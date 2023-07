Mercato: Clinton Mata (Club Brugge) in OL – Francia – Olympique Lyonnais

Ricordiamo un altro Clinton che indossava i colori OL.

Otto anni dopo la scomparsa di Clinton Njie, il camerunese porta in grembo il suo erede: il nazionale angolano Clinton Mata (30 anni, 8 presenze) firmato giovedì con i sette volte campioni di Francia. Giocatore del Club Brugge (con cui ha vinto tre trofei) per cinque stagioni, il poliedrico difensore ha finora trascorso tutta la sua carriera in Belgio, suo paese natale (ex Kasse Eupen, Charleroi e Genk).

Oggi è stato il recupero e Clinton Mata è già pronto! 💥#Mata2026 pic.twitter.com/34EXiiQRuz -Olympique Lyonnais (OL) 6 luglio 2023

Firma per tre stagioni. L’importo della cessione è fino a 5 milioni di euro a cui si può aggiungere un ulteriore incentivo del 10% su eventuali future plusvalenze.Ol scrive. “Mi sono allenato da centrocampista, poi sono stato riposizionato. Posso giocare su entrambi i lati e il giusto press. Sono soprattutto un difensore, ma se riesco a intrufolarmi nell’area avversaria lo faccio con piacere”. »Lo annuncia New Lyon.

💥Clinton Mata sta arrivando! 💥 La squadra angolana difenderà i nostri colori fino al 2026 Ciao Clinton 🤜🤛 -Olympique Lyonnais (OL) 6 luglio 2023

Speriamo che faccia un lavoro migliore di Jerome Boateng.

