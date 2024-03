Maltempo in Francia: sette persone risultano disperse, tra cui due bambini e un belga

I fiumi impetuosi sono inondati da piogge torrenziali a perdita d'occhio. I dipartimenti del Gard e dell'Ardèche sono stati colpiti dalla tempesta Monica e il paesaggio è diventato desolato. C’è molta distruzione in queste aree.

Frédéric Loiseau, segretario generale della provincia, ha dichiarato in una conferenza stampa che una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini di 4 e 13 anni, è rimasta bloccata tra le onde mentre cercava di attraversare un ponte sommerso sul fiume Gardon a Dion, a nord di Nîmes. I passeggeri dell'auto hanno potuto chiedere aiuto dopo aver attraversato il ponte, ma la loro auto è stata spazzata via e domenica mattina il padre e i due figli non sono stati ancora ritrovati. Ha aggiunto che i soccorritori hanno trovato la madre e lei è stata portata in ospedale.