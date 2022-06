Luc Poelho è diventato il Direttore Nazionale della Sanità Pubblica

Quebec City – Luc Poelho, succeduto temporaneamente al dottor Horacio Arruda come direttore nazionale della sanità pubblica lo scorso gennaio, è stato confermato nel suo nuovo ruolo.

Giovedì diventerà ufficialmente assistente viceministro presso il Dipartimento della salute e dei servizi sociali e direttore nazionale della sanità pubblica in Quebec.

Il dottor Boileau è stato nominato provvisoriamente l’11 gennaio in seguito alle dimissioni del dottor Arruda, nel mezzo della pandemia di COVID-19 e in un momento in cui i ricoveri erano al culmine nella contea.

Il ministro della Salute e dei servizi sociali, Christian Dube, ha accolto la nomina mercoledì sera in un comunicato stampa.

Dallo scorso gennaio, la competenza e l’esperienza del Dr. Boileau sono state una risorsa preziosa. Siamo stati in grado di attingere alla sua lunga esperienza nella salute pubblica e alla sua leadership durante le recenti ondate di pandemia di COVID-19 e gli sono molto grato”, ha affermato il ministro Dube.

Luc Poelho è stato in precedenza presidente e CEO dell’Istituto nazionale per l’eccellenza nei servizi sanitari e sociali (INESS).

Medico in formazione presso l’Università di Sherbrooke e specialista in salute pubblica, il dottor Boileau è stato anche direttore regionale della sanità pubblica e presidente e CEO dell’Agenzia per la salute e i servizi sociali di Montérégie.